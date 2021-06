Liimets: Rootsi raportiga peaks leidma uusi kohti koostööks

Liimets kuulutas kolmapäeval Stockholmis koos Rootsi välisminister Ann Lindega ning kaasautorite Raul Eametsa ja Pär Nuderiga alanuks Eesti ja Rootsi esimese tulevikukoostöö raporti koostamise.

Raport, mis valmib järgmise aasta suvel, käsitleb Eesti ja Rootsi suhteid järgmise 10–15 aasta perspektiivis.

Liimetsa sõnul on argistest riikidevahelistest suhetest ja uute koostöövõimaluste otsimine üks põhjus, miks raport koostatakse.

"On valdkondi, kus olemasolevatele formaatidele lisaks on palju võimalusi. Meie tuleviku koostööd mõjutavad kindlasti ka rohepööre digitaliseerimine. See raport saab kindlasti neid valdkondi kajastama," lausus Liimets.

Liimetsa sõnul on nii Rootsi kui ka Eesti nendes kahes valdkonnas maailmas liidrite seas, kuid seni on näiteks digivaldkonnaga pigem tegeldud siseriiklikult või vaadatud maailma keskuste, näiteks Londoni poole, kui tegelikult võiksid Eestis ja Rootsi koostööd teha.

"Tähtsad on inimestevahelised kontaktid ja noored, et kuidas nemad näevad meie tuleviku koostööd. Tallinn on ju tegelikult Rootsi jaoks lähim pealinn ja see annab kindlasti mõtteainet, kuidas suhteid inimeste vahel lähedasemaks pöörata," lausus Liimets.

Reisipiirangute üle läbirääkimised jätkuvad

Rootsi teatas varem, et kehtestab reisipiirangute puhul erandi Põhjamaadele (Taani, Soome, Norra, Island), kus saabujad ei pea tegema koroonatesti. Kuigi kolmapäevast hakkas Rootsi ilma testimise nõudeta riiki laskma ka kõiki Euroopa Liidu kodanikke, siis Põhjamaadele kehtib endiselt erand: sealt saabjad ei pea Rootsi piiril esitama ka koroonasertifikaati.

Liimetsa sõnul tulid reisipiirangud kolmapäeval jutuks, kuid midagi rõõmustavat Eesti jaoks veel teatada ei ole.

"Me Eesti nimel jätkame selgitustööd ja otsime võimalust leevendusteks ka Eestile või tervele regioonile. Praegu on Rootsi seisukoht, et Euroopa Liidu sertifikaat aitab juba tavapärasele reisimisele piisavalt nende (Rootsi – toim.) vaates kaasa. Kiiret läbimurret selles küsimuses ei julge praegu lubada," lausus Liimets.

Läti raportiga kavas tänavu alustada

Peale Rootsi on praegu käimas koostööraporti koostamine Soomega, mis algatati tänavu märtsis. Koostööraporti koostamist juhivad Eesti poolt Jaak Aaviksoo ja Soome poolt endine väliskaubandus- ja arenguminister Anne-Mari Virolainen. Raport valmib 2022. aasta veebruaris.

Läti raporti koostamist veel valmistatakse ette. Liimetsa sõnul seisab pragu raporti väljakuulutamine võimalike raportööride nõusoleku taga.

"Praegu olnud läbirääkimised raportööridega, et saada nõusolek, et nad on valmis raportit kirjutama. Nii kui kokkulepped on lõplikud, saame tulla (raporti) avamise juurde. Ma usun, et see on kindlasti veel sel aastal," lausus Liimets.