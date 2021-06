Valitsus otsib võimalusi piirata reisimist kolmandatest riikidest

Valitsus arutab neljapäeval, kuidas muuta Eesti õigusakte nii, et nõuda Eesti-Vene piiril negatiivset koroonatesti neilt reisijatelt, kes ei ole vaktsineeritud või haigust läbi põdenud. Nõuete karmistamine on seni jäänud just õiguslike takistuste taha.

Eelmise nädalal kasvas reisimisega Eestisse toodud koroonaviirusesse nakatumiste arv. Reisimisega seotud nakatumisi oli kokku 49 ja enamik sellest ehk 32 haigusjuhtu toodi sisse Venemaalt, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kolmandatest riikidest Eestisse reisivad inimesed peavad olema vaktsineeritud ning kuuri lõpust peab olema möödunud maksimaalse kaitse saamiseks vajalik aeg. Et Venemaa tunnustab Sputnikuga vaktsineerimist, aktsepteeritakse siinsel piiril ka seda.

"Siis on võimalik Eestisse siseneda, kui tullakse siia töötamise või õppimise eesmärgil, kuid sellisel juhul tuleb viibida Eestis kümme päeva eneseisolatsioonis, mida on võimalik kahe testiga lühendada, kui need on negatiivsed," selgitas terviseameti nakkushaiguste osakonna peaspetsialist Kerstin-Gertrud Kärblane.

Ta ütles, et isolatsioonis viibimisele tehakse pistelist kontrolli, kuid ekstra järelevalvet ei tehta.

Neljapäeval toob justiitsministeerium valitsusse analüüsi selle kohta, kuidas muuta Eesti õigusakte rangemaks, et kohustada vaktsineerimata või viirust läbipõdemata inimesi riiki sisenedes negatiivset testi esitama.

"Ma ise pean väga oluliseks, et see testi nõue laieneks juba enne vastavasse ühistranspordivahendisse minekut, on ta siis lennuk, laev, muu ühistranspordi liik, sest vastasel juhul, kui inimene teeb testi alles kohapeal ja vahepeal on kümnete inimestega kokku puutunud, on väga suur oht, et ta nakatab palju teisi," rääkis tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

Ta lisas, et riiki sisenemise nõuete karmistamisele on tähelepanu juhtinud nii terviseamet kui ka teadusnõukoda, kuid see on seni on see seisnud õiguslike takistuste taga.

"Selge on see, et valitsuses täna on tervikuna soov ja tahe selline nõue kehtestada, selline võimalus riigile anda, et mis tahes viirushaiguste puhul - praegu me räägime Covid-19 pandeemiast, tulevikus võib-olla muust - oleks riigil võimalik kõrgema nakkusriskiga riikidest sisenejatelt nõuda negatiivset testi, vaktsineerimistõendit või muud usaldusmeedet," selgitas Kiik.

Ta lisas, et kui justiitsministeeriumi analüüs näitab, et riiki sisenemise tingimusi saab karmistada valitsuse korralduse või terviseameti aktiga, siis saab seda teha kiiresti, kui on vaja muuta seadusi, on protsess pikem.

Justiitsministeerium kolmapäeval veel analüüsi sisu tutvustama ei soostunud.