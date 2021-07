EMA: EL-is saadavad vaktsiinid aitavad kõigi koroonatüvede vastu

Ravimiameti kinnitusel on kõigil ravimifirmadel palutud üle kontrollida, et nende vaktsiinid ka uute tüvede vastu aitaksid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me teame, et delta viirusetüve (India tüvi) kiire levik ja ka teised uued mutatsioonid tekitavad muret. Praegu paistab, et kõik neli Euroopa Liidus heaks kiidetud vaktsiini kaitsevad kõigi Euroopas ringlevate tüvede, ka delta variandi vastu. Reaalsetelt kasutajatelt saadud andmed näitavad, et kaks vaktsiinidoosi annavad kaitse delta tüve vastu. Samuti näitavad laborikatsetused, et (Euroopa Liidus) tunnustatud vaktsiinidest saadud antikehad suudavad ka delta tüve neutraliseerida. Need on head uudised," rääkis EMA vaktsiinistrateegia osakonna juht Marco Cavaleri.