Riik mõtles ümber: ka apteekides tahetakse vaktsineerimist alustada

Sotsiaalministeerium pöördus proviisorapteekide liidu poole, et need saadaksid nimekirja apteekidest, kus on olemas vastavad tingimused, et seal alustada vaktsineerimist.

Kui seni on riigi poolt tõrjuvalt suhtutud apteekide ettepanekusse, et vaktsineerimise kiirendamiseks võiks inimesi koroona vastu vaktsineerida ka apteekides, siis nüüd soovib sotsiaalministeerium teada, palju apteeke selleks sobiksid.

Proviisorapteekide liit on riigile vastavaid pöördumisi saatnud juba eelmise aasta sügisest saadik, viimane pöördumine tehti nädalapäevad tagasi ning sellele vastati esimest korda positiivselt. Liidul paluti saata nimekiri apteekidest, kus on olemas ruumid ja valmidus vaktsineerimiseks ning sooviti teada, palju on päevane või nädalane hinnanguline vaktsineerimiste arv.

Praeguseks on proviisorapteekide liit esialgse nimekirja saatnud, kokku on nimekirjas apteeke pea 50. Apteegid annavad ruumid riigi käsutusse tasuta, ütles liidu juht Ly Rootslane ERR-ile.

"Seal on ruumid, aga Eesti õigusaktide järgi apteeker ise vaktsineerida ei saa, sinna on vaja leida vaktsineerimiseks koostööpartnerid. Sellega me hakkame aktiivselt tegelema kohe, kui riik kinnitab need apteegid, kus sooviksid vaktsineerimist toetada," lausus Rootslane.

Läbirääkimised käivad ja paljud asjad on seni lahtised, näiteks see, kas vaktsineerijad saadab apteekidesse riik või peavad apteegid nad ise leidma. Rootslase sõnul on mõlemad variandid praegu võimalikud.

"Hetkel on riik öelnud, et arutavad, millistes apteekides teenust pakkuma hakata ja räägivad läbi ka haigekassaga, kuidas hakkavad toimima lepinguline suhe, rahastamine, vaktsiinitarned," ütles Rootslane.

Samuti pole veel selge, kas vaktsineerimine hakkab apteekides toimuma eelregistreerimisega või mitte. "Võime seda teha mõlemat moodi. See sõltub sellest, millised vaktsiinid tulevad, milline on võimekus," märkis Rootslane.

Pea poolsada nimekirja pandud apteeki asuvad üle Eesti, rohkem on neid siiski vähese hõlmatusega piirkondades, kus riigi huvi hõlmatuse tõstmiseks on kõige suurem. "Päris palju apteeke on Tallinnas Lasnamäel, kus on hõlmatusega probleeme, on Jõhvis, Narvas," loetles Rootslane.

Apteekide eeliseks on Rootslase sõnul pikem lahtiolekuaeg, enamik apteeke on avatud ka peale tööpäeva lõppu, kella kaheksa või üheksani.

Millal vaktsineerimine apteekidesse jõuab, pole veel kindel. Rootslase sõnul loodetakse, et see juhtub juuli lõpus.

"Korraldamine võtab natuke aega. Loodame, et saame ettevalmistusega peagi pihta hakata. Loodaks ikkagi, et juuli lõpus, aga see sõltub palju koostööst, kui kiiresti suudab riik välja mõelda, mida tahab," lausus ta.

Seer: neid, kes pole veel and vaktsineerinud, tuleb nügida

Vaktsineerimise töörühma juht Marek Seer ütles ERR-ile, et erilahendused, nagu näiteks vaktsineerimine apteekides, on tegelikult juba pikalt plaanis olnud.

"Suvekuude suurvaktsineerimise plaan on olnud algusest alustada vaktsineerimiskeskustes ja maakondlikes haiglates ning liikuda suve teises poole erilahenduste abil inimestele lähemale väiksemate vaktsineerimispunktidega, olgu need siis ühekordsed vaktsineerimispunktid kaubanduskeskustes, apteekides vaktsineerimine, vaktsineerimisbussid või muud lahendused," lausus ta.

Seeri sõnul on nüüd erilahenduste jaoks õige aeg käes, sest nende inimeste hulk, kes on väga motiveeritud ise vaktsineerima minema, hakkab vähenema.

"Seega tuleb asuda nügima vaktsineerima neid, kes mingil põhjusel seda veel teinud ei ole. Ja olemegi alustanud eespool nimetatud erilahendustega, sealhulgas apteekidega. Lasnamäe ja Narva kaubanduskeskuses testime, kas inimestel üldse oleks selliste lahenduste vastu huvi," lausus Seer.

Seer kinnitas, et see, kuidas, millal, mis mahus hakkab vaktsineerimine apteekides täpselt toimuma, on hetkel proviisorapteekide liiduga väljatöötamisel. "Kui oleme valmis apteekides vaktsineerimisega alustama, anname sellest ka teada," ütles ta.

Kas ka apteekrid saavad loa kaitsesüsti teha?

Rootslane märkis, et veelgi aitaks vaktsineerimist kiirendada see, kui vaktsineerida lubataks ka apteekritel.

"Meie soov on see, et apteekrid võiksid ise ka vaktsineerida, mis on nii juba paljudes riikides, nagu Leedus, aga ka teistes Euroopa riikides. Siis oleks apteekide panus oluliselt tõhusam, sest meditsiiniõdede ressurss on piiratud ja palju läheb praegu aega korraldamise peale. Kui apteeker saaks ise vaktsineerida, oleks seda palju lihtsam läbi viia," lausus Rootslane.

Seaduse järgi pole apteekritel Eesti vaktsineerimiseks vajalikku eriarstiabi teenuse osutamise tegevusluba. Selle asemel on apteekritel apteegiteenuse osutamise tegevusluba, mille alusel aga vaktsiine välja jagada ei tohi.