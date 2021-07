Apteekides võib koroonaviiruse vastu vaktsineerimine alata juba lähiajal

Apotheka kaubamärgi omaniku Magnum AS-i kommunikatsioonijuht Martin Aadamsoo ütles, et põhimõtteline otsus vaktsineerimise kohta on olemas ning praegu käivad selleks ettevalmistused.

Aadamsoo ütles, et Eestis on umbes 50 apteeki, millel on vaktsineerimiseks vajalikud ruumid olemas. Tema sõnul otsitakse praegu arste ja õdesid, sest apteekritel pole Eestis õigust vaktsineerida.

"See on ainuõige otsus, sest oleme vaktsineerimisega jännis. Kahju ainult, et see nii hilja tuli," ütles Aadamsoo.

Aadamsoo sõnul on ettevalmistused läinud üllatavalt kiiresti ning võimalik, et vaktsineerimine algab juba sellel nädalal.

Aadamsoo ei osanud öelda, millistes asukohtades algust tehakse.

"See on osaliselt riigi valik, ilmselt seal kus suuremad probleemid on," ütles Aadamsoo.

Kui varem on riik tõrjuvalt suhtunud apteekide ettepanekusse, et vaktsineerimise kiirendamiseks võiks inimesi koroona vastu vaktsineerida ka apteekides, siis juuli alguses saatis sotsiaalministeerium proviisorapteekide liidule kirja sooviga saada teada, kui palju apteeke selleks sobiksid.