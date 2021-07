Le Pen otsib valimiskaotuse järel erakonnale uut hingamist

Läinud kuul toimunud valimised näitasid, et Le Peni Rahvusliidul (Rassemblement National) ei õnnestunud saavutada kontrolli üheski Prantsusmaa 13 regioonist, ehkki küsitlused andsid lootusi isegi mitmeks võiduks.

Ebaõnnestumine on seadnud küsimärgi alla Le Peni senise strateegia, mis on erakonda viimastel aastatel rohkem peavoolu parempoolsuse suunas tüürinud.

Le Peni jaoks on Macroni tsentristliku erakonna Edasi, Vabariik! (La République En Marche! – LREM) veel suurem ebaõnnestumine väike lohutus. Samal ajal on traditsioonilised parempoolsed taas tõusule pöördunud.

Enamus analüütikuid on arvanud, et 2022. aasta presidendivalimised kordavad Macroni ja Le Peni vahel juba 2017. aastal toimunud vastasseisu. Pärast kohalikke valimisi on see hinnang muutumas.

Rahvusliidu kongress toimub Perpignanis Lõuna-Prantsusmaal, mis on suurim linn, mida erakond riigis kontrollib.

"Me peame endalt küsima, miks meie valijad välja ei tulnud. Siin on üldine kontekst. Kuid meil on omajagu vastutust. Peame asju hästi analüüsima ja tõhusalt reageerima," ütles Perpignani linnapea Louis Aliot raadiojaamale Sud Radio.

Le Pen, kes laupäeval kõneles Aliot'ga suletud uste taga, esitab oma kõne kongressile pühapäeval.

Telekanalis BFMTV avaldatud firma Elabe küsitlustulemused näitavad, et Macron võiks saada presidendivalimiste esimeses voorus 29-31 protsenti häältest ning Le Pen 23-25 protsenti. Teises voorus võidaks aga Macron Le Peni selgelt 60 protsendiga.

Peamine küsimärk on aga see, kas Prantsusmaa traditsiooniline paremtiib suudab välja käia veenva kandidaadi, kes selle pildi hoopis enda kasuks kallutaks.