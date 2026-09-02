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Le Pen tahab avalikus ruumis keelata pearättide kandmise

Välismaa
Marine Le Pen
Marine Le Pen Autor/allikas: SCANPIX/SEBA/SIPA
Välismaa

Prantsusmaa parempopulistide liider Marine Le Pen teeb juba aktiivset presidendivalimiste kampaaniat ja lubas keelata avalikus ruumis pearättide kandmise, mida kannavad mosleminaised.

Le Pen soovib pearättide keelu küsimuse üle korraldada rahvahääletuse. 

"Esitan Prantsusmaa rahvale rahvahääletusele seaduseelnõu islamistlike ideoloogiate vastu võitlemiseks mitmete jõuliste meetmete abil, sealhulgas islamistliku pearäti kandmise keelustamine avalikus ruumis," kirjutas Le Pen sotsiaalmeediaplatvormil X. 

Le Pen on pearättide keelustamist nõudnud juba alates 2012. aastast, kuid viimastel aastatel oli ta sellest nõudmisest mõnevõrra taganenud, et muuta oma erakonna kuvandit mõõdukamaks

Juulis aga selgus, et kelmuses süüdi mõistetud Le Pen saab siiski presidendiks kandideerida. Pärast seda alustas ta valimiskampaaniat ning hakkas taas rõhutama immigratsiooni- ja islamivastaseid seisukohti

Le Peni protežee ja tema kodupartei RN ametlik juht Jordan Bardella toetas lubadust korraldada rahvahääletus, kuid rõhutas samas oma erimeelsusi Le Peniga. Tema sõnul ei peaks riik looma süsteemi, kus politsei hakkab tänavatel naiste riietust kontrollima. Samas ei lükanud ta Le Peni ettepanekut otseselt tagasi. 

"Usulist riietust puudutav rahvahääletus tehtaks ettepanekuks alles pärast avalikku arutelu meetmete üle, mis kaitseksid Prantsusmaad ideoloogia eest, mis taotleb riigi lõhestamist," ütles Bardella. 

Prantsusmaal on viimase kümnendi jooksul toetus moslemite pearättide avalikus ruumis keelustamisele kasvanud. Eelmise aasta märtsis läbi viidud CSA küsitlus näitas, et 69 protsenti vastanutest pooldas moslemite peakatete keelustamist avalikus ruumis.

Le Peni ettepanekule on vastu nii vasak- kui ka parempoolsed poliitikud, kes peavad seda võimalikuks usuvabaduse rikkumiseks.

Ka politseinike ametiühingu hinnangul oleks seaduse rakendamine väga keeruline, sest iga rikkumise menetlemine võiks võtta politseilt mitu tundi.

"35-eurose trahvi määramine võtaks kaks-kolm tundi, kusjuures tõenäosus, et see ka tasutakse, on vaid umbes 10 protsenti," ütles Prantsusmaa ühe suurima politseinike ametiühingu pressiesindaja Rudy Manna. 

Le Pen on praegu presidendivalimiste üks favoriite ja viimase Ifopi küsitluse järgi toetaks teda esimeses voorus 33 protsenti valijatest, edestades selgelt teisi kandidaate. Le Pen on veel taganenud Bardella algatatud ettevõtlussõbralikumast kursist ja vabastanud ametist kaks majandusnõunikku, kes toetasid Bardella liberaalsemat lähenemist, vahendas The Times.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Times

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