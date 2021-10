Prantsusmaal kogub populaarsust uus vastuoluline poliitik

Prantsusmaa viimased arvamusküsitlused näitavad, et riigis kogub üha rohkem populaarsust uus parempopulistlik poliitik Eric Zemmour. Ta esineb tihti televisioonis ja saab konkurentidest rohkem tähelepanu ajalehtede esikülgedel.

Zemmour on vastuoluline poliitik. Ta kritiseerib teravalt sisserännet ja nõuab riigis karmimat kontrolli islamiseaduste üle. Tema toetajate hinnangul toob Zemmour aga poliitilise korrektsuse poolt vaevatud ühiskonda uut värskust.

Zemmour domineerib Prantsusmaa meediat.

"Ta kontrollib meediat. Täpselt nagu Trump. Zemmour on killustunud meediamaastikul väga tuntud, sest täna on eelis neil, kes teevad räigemaid avaldusi," ütles endise presidendi Francois Hollande'i endine nõunik Gaspard Gantzer.

Zemmouril on sarnasusi USA endise presidendi Donald Trumpiga. Mõlemad saavad meedias tohutut tähelepanu. Mõlema poliitiline karjäär sai alguse telesaadetes ja ööpäevaringsetes uudistekanalites. Mõlemad väidavad, et nad pole karjääripoliitikud.

Prantsusmaa ajakirjanikud ei saa Zemmouri ka ignoreerida.

"Ma ei suuda uskuda seda, mida kuulen meie toimetuse koosolekutel. Me räägime immigratsioonist. Kõik keerleb ümber Zemmouri ja selle, kuidas me talle vastame," ütles veebiväljaandele Politico Prantsusmaa vasakpoolse väljaande ajakirjanik.

Zemmour pole ametlikult teatanud, et kandideerib järgmisel aastal Prantsusmaa presidendiks.

Valimisteni on jäänud pool aastat ja ametlik kampaania pole veel alanud. Siiski võtab parempoolsete soosik Marine Le Pen Zemmouri üha tõsisemalt.

Meedia teatel on Zemmour varasemalt käitunud sobimatult naistega. Hiljuti postitas Le Pen aga foto, kus teda ümbritsesid just naissoost toetajad.

Uuringufirma Harris Interactive'i hiljutine küsitlus näitas, et Zemmour saaks esimeses voorus 17 protsenti häältest. Le Pen saaks 15 protsenti häältest. Kõige populaarsem poliitik on president Emmanuel Macron, tema toetus on 24 protsenti, vahendas Politico.