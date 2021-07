Araabia Ühendemiraadid peavad OPEC+ tootmislepet enda jaoks ebaõiglaseks

Araabia Ühendemiraadid (AÜE) teatasid pühapäeval, et peavad naftakartelli OPEC+ tootmiskokkulepet ebaõiglaseks ja pikendavad lepingut vaid siis, kui tootmismahud uuesti üle vaadatakse.

Väidetavalt tõi AÜE soov oma tootmistaset tõsta kaasa naftaliidu suutmatuse kokkuleppele jõuda.

Riiklik uudisteagentuur WAM tsiteeris pühapäeval energia- ja taristuministeeriumit, mis leiab, et lepe pikendaks AÜE jaoks ebaõiglast tootmise baastaset detsembrini 2022, kui olemasoleva kokkuleppe järgi kestaks see aprillini 2022.

"Araabia Ühendemiraadid on nõus lepingut vajaduse korral veelgi pikendama, kuid nõuab põhitootmisviidete ülevaatamist, et need oleksid kõigi osapoolte suhtes õiglased, kui pikendamises kokku lepitakse," selgitas ministeerium.

OPEC-i 13 liikmesriiki kohtusid Saudi Araabia juhtimisel videosilla vahendusel, millele järgnes kohtumine 23 OPEC+ kartelli kuuluva riigi vahel.

Suuremasse riikide rühma kuulub ka Venemaa, kes on maailma suuruselt teine naftatootja.

Tõrge tekkis kohtumisel siis, kui AÜE esitas viimasel minutil vastuväite varem Venemaa ja saudide vahel saavutatud kokkuleppele, väitis Saksamaa Deutsche Banki analüütik.

OPEC-i sõnul lükati kohtumine edasi ja see jätkub esmaspäeval kartelli peakorteris Viinis.

Kartell ja tema liitlased on naftatoodangut alates 2016. aastast hindade tugevdamiseks kärpinud, seda eriti alates nõudluse maatasa teinud koroonaviiruse pandeemia puhkemisest.