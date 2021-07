Naftakartell OPEC+ lükkas toodangu suurendamise otsuse edasi

Naftakartell OPEC+ ei jõudnud neljapäeval üksmeelele toodangu suurendamises, et rahuldada kasvavat nõudlust ja piirata hiljutist hinnakasvu.

Kohtumine jätkub reedel. "Kohtumine on katkestatud ja jätkub reedel videokonverentsi vahendusel," öeldi avalduses.

Toornafta barrelihind on tõusnud tasemele, mida nähti viimati 2018. aasta oktoobris. See peaks tõukama naftakartelli riike soosima tootmise suurendamist.

Maailma suuruselt kolmas toornafta tarbija India on kutsunud kartelli oma tootmiskärpeid tühistama ja lubama hindadel langeda, kuna inflatsioonisurve ähvardab majanduse taastumist pärssida.

OPEC-i riigid eesotsas Saudi Araabiaga kohtusid videokonverentsi teel kell kaks päeval. Neli tundi hiljem liitusid kohtumisega kümme kartelli liitlast, kelle seas Venemaa.

Kartell ja tema liitlased on naftatoodangut alates 2016. aastast hindade tugevdamiseks kärpinud, seda eriti alates nõudluse maatasa teinud koroonaviiruse pandeemia puhkemisest.

Pandeemia puhkedes kukkunud naftahinnad on tõusnud nüüd aga umbes 75 dollarini barreli kohta.

Kauplejad ja analüütikud ootavad seetõttu, et OPEC+ jätkaks oma üldist strateegiat, kuid suurendaks tootmist alates augustist tagasihoidliku 500 000 barreli võrra päevas.

Commerzbanki analüütik Eugen Weinberg märkis, et kartelli kahe juhtiva riigi, Venemaa ja Saudi Araabia vahel näib olevat erimeelsus, kas tootmist suurendada ja kui palju.

OPEC+ riigid on alates detsembrist kohtunud oma strateegia kohandamiseks igakuiselt. Tähelepanelikult on jälgitud ka arenguid Iraanis, mis on kartelli oluline liige.

USA on kehtestanud Teheranile embargo, mis rusunud selle naftasektorit, kuid katse 2015. aasta tuumalepet päästa võib lubada Iraanil hakata eksporti märkimisväärselt suurendama. See tähendaks, et teised suurtootjad peavad oma tootmistaset sellele vastavalt korrigeerima.