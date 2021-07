Opositsioon soovib vaktsiinide riknemise tõttu erakorralist komisjoni istungit

Riigikogu liikmed Helmen Kütt (SDE), Kert Kingo (EKRE), Siim Pohlak (EKRE) ja Priit Sibul (Isamaa) nõuavad sotsiaalkomisjoni juhilt Siret Kotkalt (KE) erakorralise komisjoni istungi kokku kutsumist, et arutada terviseameti laos toimunud vaktsiinide riknemist.

Kütt, Kingo, Pohlak ja Sibul kirjutasid Kotkale saadetud kirjas, et neil on tekkinud küsimusi, millele oleks toimunu valguses vajalik täiendavate selgituste saamine, nagu näiteks vaktsineerimise tempo ja piiril toimuva kontrolli võimalused

kolmandatest riikidest tulevatele isikutele.

Riigikogulased kurdavad, et sotsiaalkomisjoni esimees ei ole nende poolsele üleskutsele erakorraliseks komisjoni istungiks reageerinud.

"Meie allakirjutanud pöördume komisjoni esimehe poole, et kiirelt, esimesel võimalusel, kutsuda kokku erakorraline sotsiaalkomisjoni veebiistung, kuhu oleksid kutsutud kõikide nende ametkondade esindajad, kes oskavad jagada selgitusi meie poolt toodud muredele ja vastata tekkinud küsimustele. Teiste seas ootame ka tervise- ja tööminister Tanel Kiike, kui valdkonna eest vastutava ministri osalemist," kirjutavad rahvasaadikud.

Siret Kotka ütles ERR-ile, et tema erakorralise komisjoni istungi kokku kutsumises probleemi ei näe. "Kui on soov kokku tulla, siis tuleb kokku tulla ja arutada. Kui inimestel on küsimusi ja opositsioon soovib saada selgust, siis mul ei ole selle vastu midagi," lausus Kotka.

Terviseameti külmlaos muutus jaanipühade ajal temperatuuritõusu tulemusel kasutuskõlbmatuks üle 68 000 doosi AstraZeneca vaktsiini, mis ootas teistele riikidele annetamist. Samas laos hoiti riikliku immuniseerimiskava vaktsiine lastele ja noorukitele, vaktsiinid täiskasvanutele, immuunglobuliinid ja gripivaktsiin. Kokku läks mahakandmisele ligi 250 000 doosi vaktsiine ja ravimeid.