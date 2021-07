Terviseamet loodab Guard Systemsiga reedel kohtuda, firma aga põikleb

Terviseameti kommunikatsioonijuht Imre Kaas ütles ERR-ile, et amet on ettevõttega kohtumises osas suhelnud 5. juulist ehk esmaspäevast.

"Praegu oleme neile teinud ettepaneku, et homme (reedel – toim.) kohtuda, aga vastust pole veel tulnud," selgitas Kaas.

Tema sõnul pidi esimene kohtumine toimuma 6. juulil, ettevõte palus siis kaasata ka oma Leedu partnerid, kuid kohtumine jäi sealse riigipüha tõttu ära.

ERR proovis Guard Systemsilt telefoni teel intervjuud saada, kuid sealt paluti edastada küsimused kirjalikult inglise keeles. Ettevõttest vastati hiljem, et nemad pole kohtumisest ja selle ärajäämisest teadlikud ning ei soovi oma kliendisuhteid lähemalt kommenteerida.

Ettevõtte selline vastus on Kaasi sõnul aga kummaline, sest tema kinnitusel on firmaga telefoni teel räägitud.

"Oleme nendega telefonitsi ühenduses ja ootame kinnitust homse osas. /---/ Ühelegi meie küsimusele juhtumi osas vastuseid seni tulnud pole," täpsustas ta.

Taust

Terviseameti ravimilao temperatuuririkke ajal pidanuks tulema läbi süsteemihalduri Guard Systemsi teade, et ravimilaos on liiga soe, kuid teadet ei tulnud.

Esmase uurimise tulemusel on selgunud, et terviseamet edastas 2019. aasta septembris käskkirja, milles nähti ette, et süsteemihaldur peab ametit temperatuurist teavitama töövälisel ajal, lisaks puhkepäevadele ka riigipühadel ja tööpäeviti kella 17.30-st kaheksani hommikul.

Keegi oli sama aasta oktoobris aga muutnud ajaparameetreid ning teavitusi riigipühade ajal välja ei saadetud. Seetõttu leppis terviseamet vastutava ettevõttega kohtumise kokku, et teada saada, kes ajaparameetreid muutis ja mida täpsemalt tehti.