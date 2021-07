Kallas: Eesti saadab vastusammuna Vene diplomaadi riigist välja

"Rahvusvahelise suhtluse praktikas on tavaline, et kui üks pool saadab diplomaadi välja, siis sellele on sümmeetriline vastus ka teiselt poolt. Jah, meil on ka plaan selline samm astuda," lausus Kallas valitsuse pressikonverentsil.

"Sellist sümmeetrilist vastust kindlasti on oodata," lisas ta.

Kallase sõnul oli Peterburis aset leidnud intsident Venemaa föderaalse julgeolekuteenistuse (FSB) provokatsioon Eesti diplomaatilise esindaja vastu. "See esindaja tegi sihtriigis oma tavapärast tööd vastavuses õigusaktidega, mis sellist tegevust reguleerivad. Me mõistame sellise tegevuse hukka," sõnas Kallas.

Venemaa kuulutas Peterburis teisipäeval ajutiselt kinnipeetud Eesti konsuli Mart Lätte soovimatuks isikuks, mis tähendab tema riigist välja saatmist.