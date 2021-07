Eesti võib vastusammuna saata välja Vene diplomaadi

Venemaa Föderatsiooni välisministeerium andis kolmapäeval Eesti saatkonna diplomaadile üle noodi, millega teatab, et Peterburi peakonsulaadi konsul Mart Lätte peab riigist lahkuma 48 tunni jooksul, kinnitas Eesti välisministeeriumi avalike suhete osakonna peadirektor Aari Lemmik ERR-ile.

"Rahvusvahelise suhtluse praktikas on tavaline, et selline väljasaatmine saab sümmeetrilise vastuse. Ka on osa diplomaatilisest tavast, et diplomaatide väljasaatmise detaile avalikkuses ei lahata," lisas ta.

Lemmik rõhutas, et välisministeeriumi hinnangul oli konsuli kinnipidamine teisipäeval Venemaa Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSB) provokatsioon Eesti diplomaatilise esindaja vastu ja esitatud süüdistused on alusetud.

"Eesti diplomaat tegi asukohariigis oma tavapärast tööd vastavuses diplomaatilist tegevust reguleerivate õigusaktidega," ütles Lemmik.