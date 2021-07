Venemaa saadab kinnipeetud Eesti konsuli riigist välja

Lätte peab Venemaalt lahkuma 48 tunni jooksul.

"Kolmapäeval, 7. juulil kutsuti Venemaa välisministeeriumi Eesti saatkonna ajutine asjur Ulla Uibo. Vene pool esitas otsustava protesti seoses Eesti peakonsulaadi Peterburis konsuli Mart Lätte tegevusega luureandmete kogumisel, mis ei sobi kokku tema diplomaatilise staatusega," teatas Vene välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova ministeeriumi kodulehele postitatud kommentaaris.

Venemaa meedia teatel pidas Vene föderaalne julgeolekuteenistus (FSB) teisipäeval Peterburi riiklikus polütehnilises ülikoolis kinni Eesti konsuli Mart Lätte, kui ta töökohtumise ajal sai Vene kodanikult väidetavalt salastatud materjale.

Eesti välisministeeriumi pressiesindaja lükkas Venemaa väited tagasi, öeldes, et ministeeriumi hinnangul on konsuli kinnipidamise näol tegu FSB provokatsiooniga Eesti diplomaatilise esindaja vastu, kuna diplomaat tegi asukohariigis oma tavapärast tööd vastavuses diplomaatilist tegevust reguleerivate õigusaktidega.

"Mõistame konsuli kinnipidamise hukka kui Venemaa ebaseadusliku ja suhteid kahjustava tegevuse EL-i ja selle liikmesriikide vastu ning ootame Vene Föderatsiooni selgitusi sellisele teguviisile," ütles ministeeriumi pressiesindaja Aari Lemmik.

"Heanaaberlikud ja konstruktiivsed suhted oma naabriga on jätkuvalt Eesti huvides, ning hariduskoostöö, st koostöö kõrgkoolide vahel, on üks Eesti ja Vene Föderatsiooni koostöövaldkondi. Samas ootame, et Venemaa järgib rahvusvahelise õiguse printsiipe - eile aset leidnud provokatiivne käitumine on kahetsusväärne näide vastupidisest," tõdes Lemmik.

Peterburi peakonsulaat ja sealsed töötajad jätkavad oma tavapärast tööd, ütles ministeeriumi pressiesindaja.