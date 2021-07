Viimsi kaardistab kohti, kuhu võiks valda sadamaid juurde rajada

Viimsi vald soovib oma mandriosa ranna-ja merealade üldplaneeringu teemaplaneeringus paika panna, kus võiks asuda uued sadamad, ütles ERR-ile valla ehitus- ja kommunaalosakonna juhataja Alar Mik.

Kuhu uued sadamad võiks rajada, pole praegu veel konkreetselt paika pandud.

"Teemaplaneeringu eesmärk on leida parim võimalik ruumiline lahendus rannaala kasutamiseks, sealhulgas sadamate asukohtade määramiseks. Sadamavõrgustikku võivad kuuluda nii valla kui ka erasadamad," lausus Mik.

Sadamaregistri andmetel on Viimsi vallas 12 väikesadamat. Viimsi rannajoonel paikneb üle 200 lautrikoha ja paadisadama.

"Valdav osa neist on ehitisregistrisse kandmata. Algatatud planeeringu ülesanne ongi välja selgitada tegelik sadamate arv, vajadus ning aidata kaasa lautrite ja paadisadamate korrastamisele, et seeläbi suurendada merele pääsetavust," lausus Mik.

Vallale kuuluvad Prangli saarel Kelnase ja mandriosas Leppneeme sadam ning lisaks kuus-seitse väiksemat lautri- ja paadisadama kohta.

Viimsi valla arengukava 2021–2025 järgi on valla elanikele kuuluvate väikelaevade (paadid ja purjekad) arv kasvanud jõudsalt. Kui 2009. aastal kuulus viimsilastele 397 alust, siis 2019. aastal oli Viimsi valla elanike omanduses üle kahe korra rohkem aluseid ehk 871 mootorpaati ja jahti.

Samas tempos aluste arvu kasvu jätkudes on tõenäoline, et aastaks 2025 ületab see juba pooleteise tuhande piiri, prognoosib Viimsi vald.

Miku sõnul kasvab vajadus sadamate ja lautrikohtade järele iga aastaga. "Mida rohkem areneb Eestis mereturism ja mida rohkem inimesed aluseid soetavad, seda rohkem on vaja nende hoiu- ja veeskamise kohti," lausus ta