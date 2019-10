Tallinna olümpiapurjespordikeskuse (TOP) ala arendus Pirital seisab juba mitu aastat muutusteta ning kinnistu on taas ka omanikku vahetanud. Pirita linnaosavalitsus on üritanud uue omanikuga ühendust saada, kuid seni pole see õnnestunud.

2013. aastal kehtestatud detailplaneeringu kohaselt pidi Regati puiestee 1/3/5 asuvad olemasolevad hooned rekonstrueeritama, rajatama rannapromenaad, veekeskus korterelamud ja ärihooned praeguste parkimisplatside asemele, et sellest kujuneks Pirita keskus.

Paraku seisab arendus juba pikemat aega ning Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat ütles ERR-ile, et hetkel ei ole linnaosavalitsus kursis isegi uue arendaja isikuga, kuna see on taas vahetunud.

"Nime ei oska ma täpselt öelda, see oli välismaa kodanik ja me ei ole temaga isegi kontakti saanud heakorra asjus. Tema kinnistul on olnud suvel prahti, mida ta on pidanud haldusfirmal laskma ära koristada," kirjeldas ta.

Liinati sõnul on linnaosa saatnud omanikku esindavale advokaadibüroole kirju, et soovib temaga kohtuda, kuid senini ei ole asjad liikuma hakanud.

"Merd täideti viimase nelja aasta jooksul vist, aga praegu seal midagi täiendavat küll juurde ei ole tulnud," kirjeldas ta olukorda arendusalal.

Ühe korra on Pirita linnaosavalitsus lasknud oma jõududega lendprahi kinnistult ära koristada, teistel juhtudel on aga Liinati sõnul saadud kokkuleppele omanikku esindava advokaadibürooga, kes on tellinud heakorratööd.

Munitsipaalpolitsei on palju kordi alustanud haldusmenetlust, kuna maa-ala on niitmata või risustatud. Mupo pressiesindaja Meeli Hunt ütles, et nad on korduvalt suhelnud Regati pst 3 kontaktisikuga, kuid juriidilisest isikust juhatuse liige viibib väljaspool Eestit ja ei ole kättesaadav.

Kinnistusraamatu andmetel kuulub Regati pst 3 osaühingule Pirita Promenaad. Mullu märtsis asutatud ettevõttel on 8500-eurone maksuvõlg ja esitatud pole ka majandusaasta aruannet.

Pirita Promenaadist 95 protsendi osanik on Poola ettevõte Poladar SP Z O.O. ning viis protsenti kuulub samuti Poola firmale BSWW Trust SP-Z.O.O.

Ettevõtte kontaktisikuna on Krediidiinfos välja toodud advokaadibüroo Sorainen, kuid Soraineni äriarendus- ja turundusjuht Iris Magnus vastas küsimusele, millised on Poola ettevõtte plaanid Pirita TOP-i kinnistuga, et Sorainenil on konfidentsiaalsuskohustus ning nad ei saa kommentaare anda.