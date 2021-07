Pfizer tahab uute koroonatüvede vastu välja töötada lisadoosi

Pfizer teatas, et soovib USA toidu- ja ravimiametilt augustis erakorralist heakskiitu kolmanda vaktsiinidoosi kasutuselevõtuks, kui on olemas rohkem infot, kui hästi see töötab.

USA vastavad ametkonnad aga teatasid ühisavalduses, et ameeriklastel ei ole praegu koroonavaktsiini lisaannust vaja. Samuti leiti, et see pole ainuüksi ravimitootjate otsustada, millal tuleks lisadoos kasutusele võtta.

Pfizeri teatel näitavad Iisraeli terviseministeeriumilt tulnud andmed, et vaktsiini saanud inimeste immuunsus hakkab kuue kuu möödudes kahanema. See tähendab, et kaitse nii nakatumise kui ka haigeksjäämise vastu nõrgeneb, kuid kaitse raskelt põdemise vastu on endiselt kõrge.

Pfizer ja Biontech on teadaolevate andmete põhjal hinnanud, et täieliku kaitse hoidmiseks võiks kolmanda vaktsiinidoosi saada 6 kuni 12 kuu jooksul pärast teist süsti.