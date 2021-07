Talgulised tõid Emajõest välja ligi tonni jäätmeid

Üle 40 vabatahtliku oli laupäeval nii Emajõe ääres kui ka vee all aktiivselt jõge puhastamas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kui varem on jõest prügi välja toodud eelkõige kesklinna piirkonnas, siis sel aastal oldi linna äärele lähemal.

"Mis sel aastl väga erinev on, kuna me oleme Supilinna külje all, siis on päris palju potte, panne ja loomulikult moosipurke. Kahjuks muidugi ka klaasikilde ja Sovetskoje pudeleid. Ja selle aasta kõige põnevam leid on olnud aiakäru. Me alguses vaatasime, et on mootorratas, et on külgkorviga mootorratas ja lõpuks oli ainult aiakäru," kirjeldas sukelduja Janek.

"Mingisugune pisike tricycle (kolmerattaline jalgratas), suur toru, mootorpaadi mis iganes," rääkis sukelduja Erwan.

Emajõe põhja saavad minna koristama sukeldumiskursuse läbinud huvilised. Enne vee alla minekut on aga vaja teha veelgi eeltööd.

"Eeltöö seisneb selles, et me sõidame sonariga selle ala läbi ja teeme kaardi, märgime ära selle peale huvitavad kordinaadid, sest vee all otsimine on suhteliselt juhuslik töö, kuna nähtavus on vaid 20-30 sentimeetrit," selgitas Janek.

Võrreldes kesklinnaga oli lodjakoja lähistel prügi hajutatumalt. Hoolimata sellest veeti laupäeval jõest välja ligikaudu tonn jäätmeid, mis viiakse edasi jäätmejaama.

Maremark sukeldumisklubi instruktor Alo Toom lisas aga, et aastatega on olukord Emajões paranenud.

"Ega ainuke eesmärk ei ole asjade välja toomine. Pigem on ikkagi eesmärk teadvustada, et normaalne inimene ei viska oma pudeleid vette. Normaalne inimene ei vii oma rehve vette. Inimene tuleb vette, püüab kala, naudib, sukeldub, aga sodi käib mujale," rääkis Toom.

Kuigi aastatega on olukord Emajões paranenud, plaanitakse sarnaseid talguid korraldada ka edaspidi.