Macron teatas kohustuslikust vaktsineerimisest tervishoiutöötajatele

Macroni sõnul algab tervishoiu- ja hoolekodutöötajate vaktsineerimise osas kontrollimine septembris.

President lisas, et niinimetatud koroonapassi süsteem laieneb restoranidele, baaridele ja teistele avalikele paikadele augustist. Väljas einestada või pidutseda soovivad inimesed peavad tõestama, et nad on vaktsineeritud või teinud hiljuti negatiivse koroonatesti.

"Meie riiki ootab ees nakatumiste hüppeline kasv kogu meie territooriumil. Seda nii Prantsusmaa mandriosas ja ka mujal," hoiatas Macron.

"Olukord on kontrolli all, kuid kui me praegu ei tegutse, siis suureneb nakatumiste arv märgatavalt ja toob kaasa haiglaravi vajavate inimeste arvu kasvu," rääkis president.

Macron esitas neljanda infektsioonilainega võitlemise strateegia, mis põhineb üha suurema hulga inimeste vaktsineerimisel suve jooksul ja üha enamate piirangute kehtestamisel isikutele, kes on otsustanud vaktsineerimisest loobuda.

Kreeka käskis kõik tervishoiutöötajad vaktsineerida

Kreeka käsib kohustuslikus korras COVID-19 vastu vaktsineerida kõik tervishoiutöötajad, nende seas hooldekodude töötajad, ütles peaminister Kyriakos Mitsotakis esmaspäeval.

Kõik hooldekodude töötajad peavad olema vaktsineeritud 16. augustiks, vastasel korral pannakse nad haiguslehele, ütles peaminister pöördumises rahvale.

Tervishoiutöötajate vaktsineerimine nii ava- kui erasektoris muutub kohustuslikuks 1. septembrist, lisas ta.