Vaktsineerimisbuss tuleb Tallinnas keskturule

Vaktsineerimine toimub 17. juulil ning 22. kuni 24. juulini ajavahemikul 10 hommikul kuni kella 15-ni. Vaktsineerimist korraldab Qvalitas arstikeskus ning saadaval on nii Jansseni kui ka Pfizeri vaktsiinid.

Sotsiaalministeeriumi nõuniku Gea Otsa sõnul valiti keskturg asukohaks, sest nädalavahetuseti käib seal palju inimesi.

"Eesmärk on tuua vaktsineerimine inimestele lähemale ning teha see kättesaadavamaks neile, kes ei ole veel vaktsineerima jõudnud," ütles Otsa.

"Kes veel vaktsineerima pole jõudnud, siis praegu on selleks parim aeg ja jõuab enne sügist vaktsineerimiskuuri lõpetada. See on kõige lihtsam ja tõhusam viis kaitsta ennast ja oma lähedasi kolmanda koroonalaine eest," ütles vaktsineerimise juht Marek Seer.

COVID-19 vastu vaktsineerimine on Eesti elanikele tasuta ja võimaldatud alates vanusest 12-ndast eluaastat. 12-17-aastaseid vaktsineeritakse Pfizeri vaktsiiniga, täiealisi lisaks ka Moderna ja Jansseni vaktsiinidega.

Uuringud näitavad, et kõik Eestis pakutavad vaktsiinid aitavad tõhusalt ka uue ja agressiivsema delta viirusetüve vastu, kuid vaid siis, kui vaktsineerimiskuur on lõpetatud – Jansseni puhul kaks nädalat pärast ainust doosi, Pfizeri puhul üks nädal pärast teist doosi, Moderna ja AstraZeneca puhul kaks nädalat pärast teist doosi. Modernal on kahe doosi vaheline aeg neli nädalat, Pfizeril kuus nädalat ja AstraZenecal 12 nädalat.

Vaktsineerimiskuuri toime kestab vähemalt aasta. Samuti kehtib vähemalt ühe aasta EL-i vaktsineerimise digitõend, mis võimaldab lihtsamalt reisida ja ilma testimata ka Eestis paljude ürituste külastamist.