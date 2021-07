Aime Jõgile anti üle Anneli Ammase Hea Ajakirjanduse preemia

Preemiat annavad maakonnalehtede ajakirjanike toetuseks välja Anneli Ammase sõbrad.

Üle 40 aasta ajakirjanduses töötanud Aime Jõgi (62) on näidanud, et aukartustäratav staaž talenti ei tuhmista. Tema lood on haaravad, inimlikud ja kirjutamisstiil nauditavalt kõrgel tasemel, mida AAHA preemia võitjalt eeldatakse.

"Aime Jõgi mõjub kui hea ajakirjanduse plinkiv majakas. Ta mitte ainult ei tea ajakirjandusõpetuse suurkuju Juhan Peegli õpetust, vaid kannab seda igapäevaselt edasi. See on kadedaks tegevalt võimas. Ei ole kerge aastakümneid näidata, et ajakirjandust ei tehta ainult Tallinnas ja võimumäel," ütleb Enno Tammer, AAHA preemia üks asutajaist ja Bonnieri preemia võitnud ajakirjanik.

Tammeri sõnul on Aime Jõgi hea õpilasena hea näide Juhan Peegli väärtuspõhisest lähenemisest heale ajakirjandusele - ärge olge ninatargad, ärge kippuge kedagi õpetama. Teil pole ju üheski valdkonnas diplomit, ei arsti, arhitekti, inseneri ega agronoomi oma. Isegi algharidust mitte. Teie kui ajakirjaniku puhul on oluline ühiskondlikult tundlik närv, ergas meel tajuda ja märgata ümbruskonna probleeme. Teie kohustus on reageerida, minna asjaosaliste juurde, paluda olukord lahti seletada, võimalikke lahendusi küsida. "Sellist väärtuspõhist lähenemist hoidis ülal ka Anneli Ammas," ütles Tammer.

Aime Jõgi preemia kättesaamisel Autor/allikas: Malle-Liisa Raigla/Lääne Elu

AHAA preemia rahaline väärtus on 500 eurot pluss hinnaline meene.

AAHA preemia asutati 2019. aastal lahkunud ajakirjanik Anneli Ammase mälestuseks. Anneli oli Eesti esimene erakapitalil põhineva maakonnalehe Lääne Elu üks asutajaid. Tema maakonnalehest alanud ja suurtes väljaannetes jätkunud ajakirjanikutöö näitas, et hea ajakirjandus põhineb inimlikel väärtustel, oskusel pealinnast kaugemale näha, Eestimaa armastamisel, kustumatul janul teadmisi täiendada, sõna valdamisel, oma lugude ainese tundmisel ja oma lugude kangelastest hoolimisel. Ta on võitnud ka uuriva ajakirjanduse Bonnieri preemia.

Anneli Ammase preemia ellukutsujad on tema sõbrad Enno Tammer, Risto Berendson, Urmet Kook, Kärt Anvelt, Kai Kalamees, Tuuli Koch, Piret Tali, Riste Uuesoo, Jaanus Piirsalu, Peeter Tali, Rein Sikk, Ivar Soopan ja Epp Alatalu.

Esimese AHAA preemia võitis Ülle Harju Lõunalehes tehtud silmapaistva ajakirjandusliku töö eest.