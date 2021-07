Läti plaanib kõikidesse klassidesse paigaldada CO2 mõõturid

Et iga õpetaja saaks jälgida õhukvaliteeti klassiruumis, planeerib haridusministeerium sügisel soetada rohkem kui 13 000 süsihappegaasi mõõturit, mis paigaldatakse eranditult kõigisse riigi- ja munitsipaalkoolide klassidesse, kirjutas Läti rahvusringhääling.

Haridusminister Anita Muižniece ütles, et mõõturid loodetakse paigaldada novembris, kuna sel ajal võib karta ka uut koroonalainet. "See on absoluutselt normaalne asi, mis peaks olema iga haridusasutuse igal töökohal," rõhutas minister.

Mõõturite soetamiseks vajamineva 3,7 miljoni euro eraldamise peaks valitsus otsustama lähiajal ning seejärel kuulutab Läti haridusministeerium välja hanke.

Läti rahvusringhääling toob välja, et CO2 sisaldus näitab õhu kvaliteeti, seda, kui hea õhuvahetuse annab vastava ruumi ventilatsioon. Kui Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) andmeil jääb süsihappegaasi sisaldus ruumis kuni 1000 ühikuni, siis see on veel lubatav, kuid uuringud Läti koolides on näidanud, et tundide lõpus võib see olla kaks ja enam korda kõrgem. Hea õhuseisundiga klasse oli uuringute kohaselt ainult üheksa protsenti.