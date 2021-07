Kolmandiku haridusasutuste ventilatsioon ei vasta kaasaja nõuetele

Tallinna lähistel Maardus on linnapea Vladimir Arhipovi sõnul praegu koroonaolukord hea, sest nakatunuid on ainult kaks. Linnal on kolm kooli ja kunstide kool.

Koolides on nõukogudeaegne ventilatsioon, mille asemele oleks vaja uut, rääkis linnapea "Aktuaalsele kaamerale". Ta lisas, et ventilatsiooni uuendamist alustatakse Maardu gümnaasiumist.

"Me kirjutasime projekti taotluse saada riigi toetusprogrammist CO 2 programmist toetusi, millega me saame tõhustada nii fassaadi, katust kui ka ventilatsiooni, vee- ja kanalisatsioonisüsteemi jne. Aga kui me neid vahendeid ei saa, juulikuus see peab selguma, siis linn paneb ise õla alla ja teeb selle ventilatsiooni korda," rääkis Arhipov.

Tema sõnul on ventilatsiooni väljavahetamine kallis ja riik võiks omavalitsusi aidata.

"Kui teha täies mahus, et sinna tuleks ka reflektorid juurde - küte, ventilatsioon -, siis see läheks maksma ligi miljon eurot. On teine variant, et kui me seda riigi toetust ei saa läbi CO 2 , siis me läheme oma vahenditega ja paneme katusele lihtsalt reflektorid peale, sellised ventilaatorid, mis tõmbavad tõhusamalt ja puhuvad sisse ka tõhusamalt," selgitas Arhipov.

Selline olemasoleva ventilatsioonisüsteemi võimsuse suurendamine läheks Arhipovi sõnul maksma 200 kuni 300 000 euro ringis.

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna ütles, et kohalikele omavalitsustele anti lisaeelarvega 30 miljonit eurot investeeringutoetust, mida soovitati kasutada haridusasutuste ventilatsiooni parandamiseks.

"Tänase tagasiside põhjal võib öelda, et 53 protsenti kohalikest omavalitsustest tõesti seda ka kasutasid haridusasutuste ventilatsioonide parandamiseks," lisas Kersna.

Sügiseks loodetakse juurde luua uusi rahastamisvõimalusi.

"Me oleme rahandusministeeriumiga koostöös mõelnud, et peaksime looma ka riigipoolse fondi, kust kohalikud omavalitsused saaksid toetust taotleda haridusasutuste ventilatsioonide parandamiseks ja ma loodan, et me sügisel saame sellega ka välja tulla," rääkis minister.

Koolide lahtihoidmiseks on Kersna sõnul kõige olulisem vaktsineerimine. Kooliaasta alguses hakatakse koolides pakkuma vaktsineerimise võimalusi. Vaktsineerimise kord töötatakse välja 12. augustiks, lisas Kersna.