Läti kavandab vaktsineerimishuvi tõstmiseks loterii korraldamist

Lätis pole seni ükski täielikult vaktsineeritud inimene haigestunud koroonaviirusega raskelt või surnud. Samas plaanib Läti valitsus korraldada augustis loterii, et seal jagatavad auhinnad meelitaks rohkem rahvast vaktsineerima. Peaminister Krišjanis Karinši hinnangul tuleks teatud elualadel kaaluda ka kaitsesüstimise muutmist kohustuslikuks.

Läti haiglais on koroonapatsiente küll vähemaks jäänud, kuid arstide ja õdede koormus ei kahane, sest nüüd suundusid ravile paljud teiste haiguste põdejad või need, kes kimpus krooniliste tõbedega ja kel pole olnud pikka aega võimalust end tohterdada.

Vaktsiinid on Lätis hästi toiminud, näitavad haiguste kontrolli ja ennetamise keskuse andmed. Rohkem kui 11 000 haiglaravi vajanud patsiendist polnud 97 protsenti vaktsineeritud, kolm protsenti oli saanud vaid ühe doosi. Üldse on Lätis täieliku kaitsesüstimiskuuri läbinud inimestest koroonaviirusega nakatunud 0,3 protsenti.

"Inimesed ei lähe vaktsineerima, sest soovivad oodata ja ei usalda teaduslikes uuringuis avaldatud teavet," ütles Läti haiguste kontrolli ja ennetamise keskuse osakonnajuhataja Jurijs Perevošcikovs.

Läti arstid kinnitavad, et vaktsiinid aitavad ka delta-tüve vastu.

"Suurbritanniast saadud andmed näitavad kindlalt, et vaktsiinid toimivad ka delta-tüve vastu," ütles Läti peainfektsionist Uga Dumpis

Lätis tehakse praegu keskmiselt 11 600 vaktsiinidoosi päevas. Selline vaktsineerimistempo ei anna lootust, et suve lõpuks oleks 70 protsenti Läti elanikest kaitsesüstitud. Praeguseks on täieliku vaktsineerimiskuuri läbinud 30 protsenti elanikest. Pedagoogidest on vaktsineeritud pisut üle poole, kõige enam kõrgkoolides ja kõige vähem lasteaedades.

Et vaktsineerimistempot tõsta, kiitis koalitsiooni koostöökogu esmaspäeval heaks loterii avamise, kus augustis saaks iga vaktsineeritu osaleda 100 kuni mõne tuhande euro väärtusega auhinna loosimises. Peavõit võib aga olla kuni 100 000 eurot.

"Võimalik, et valitsus jõuab üksmeelele mingi loterii või loosimise korraldamise suhtes, aitamaks vaktsineerimisele kaasa. Ja loomulikult on oodata arutelu selle üle, et teatud erialadel muutub vaktsineerimine kohustuslikuks," ütles peaminister Karinš.

"Eraldame rohkem raha perearstide motiveerimiseks ja ka selleks, et saaks inimesi läbi helistada," lausus terviseminister Daniels Pavluts.

Ilmad on aga ilusad ja järjest enam inimesi lükkab vaktsineerimise vähemalt sügiseni edasi. Vaktsineeritute hulgast aga sõltub, kas lapsed saavad sügisel kooli minna ja kas teenindusasutused tohivad kliente kohapeal teenindada.