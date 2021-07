Poola ostab USA-lt 250 tanki Abrams

"Muidugi on see vastuseks väljakutsetele millega meilt tuleb praeguses rahvusvahelises julgeolekuolukorras vastamisi seista," ütles Poola kaitseminister Mariusz Blaszczak pressikonverentsil. "Meie ülesanne on heidutada potentsiaalset agressorit. Me kõik teame, kus agressor asub," lisas minister.

Blaszczaki sõnul ostab Poola 23,3 milardi zloti (6 miljardi dollari) eest tanke Abrams ning nendega koos vajalikud logistika- ja treeningpaketid, samuti uuendab oma taristut ja soetab laskemoona.

Mais teatas Poola, et ostab Türgilt 24 relvastatud drooni, saades esimeseks NATO riigiks, mis Türgil mehitamata õhuvahendeid omandab.

Sõjandusstatistika väljaande globalfirepower.com andmeil on Poolal praegu 863 tanki. Wikipeedia andmeil on Poolal 249 Saksamaalt soetatud tanki Leopard 2, mille moderniseerimine peas lõpule jõudma 2023. aastal, 232 Poolas endas väljatöötatud tanki PT-91, mis moderniseeriti 2016. aastal ning 328 Nõukogude päritolu tanki T-72, millest 230 plaanitakse lähiajal moderniseerida.