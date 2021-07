Ka Tapal tähistasid prantsuse sõjaväelased Bastille´i päeva

Tapa sõjaväelinnakus toimus Prantsusmaa rahvuspüha puhul pidulik rivistus. Koos prantsuse sõduritega olid platsil nende kolleegid Suurbritanniast, Taanist ja muidugi Eestist, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Prantsusmaa suursaadik Eestis Eric Lamouroux ütles, et kolmapäevane üritus Tallinnas ja tseremoonia sümboliseerivad Prantsusmaa rahvuspüha. "Aga samuti seda sõprust ja relvavendlust Eesti, Suurbritannia, Taani ja Prantsusmaa relvajõudude vahel. Ja ma olen väga uhke selle üle," sõnas ta.



Osaleda paraadil Pariisis Champs-Elysee avenüül on iga prantsuse sõjaväelase unistus. Prantsuse kontingendi ülem kolonel Damien De Desombes rääkis, kuidas ta aastal 2010 paraadiks harjutas.

"Kell kolm hommikul ma organiseerisin paraadi peaproovi. Minu ees oli avatud Champs-Elysee ja mina olin kogu soomustehnika kolonni eesotsas. Kell kolm või neli hommikul ma sõitsin tankiga üksi, minu ees oli Champs-Elysee, ilm oli imeilus ja see oli suurepärane tunne. Champs-Elysee kahe kilomeetri ulatuses vaade,

siis jõuate Place de la Concorde'i ja te juhite seda kõike. See on unustamatu," meenutas De Desombes.