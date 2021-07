Politsei määras BMW-ga memoriaalis fotosid teinud mehele trahvi

"Politsei on tänaseks Maarjamäe kommunismiohvrite mälestusmärgi juurde autoga sõitnud mehe üle kuulanud. Juht tunnistas süüd ja talle määrati rahatrahv avaliku korra rikkumise eest," teatas politsei.

Nädal tagasi panid tallinlased tähele, et kommunismiohvrite memoriaali mälestuskoridori on sõitnud must BMW ja autos olijad korraldasid fotosessiooni.

Ida-Harju piirkonnapolitseinik Marili Tammiste ütles siis, et politsei alustas juhtunu osas menetlust avaliku korra rikkumise paragrahvi osas.

Seadus näeb avaliku korra rikkumise eest ette trahvi kuni 400 eurot või aresti.

Põhja prefektuuri pressiesindaja Kristjan Lukk ütles ERR-ile, et trahvisumma suuruse saab öelda pärast trahviotsuse jõustumist.