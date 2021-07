WHO: ootame Hiinalt COVID-19 päritolu uurimisega paremat koostööd

WHO peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus ütles Genfis ajakirjanikele, et ÜRO terviseorganisatsioon on töötanud välja raamistiku COVID-19 algupära väljaselgitamise järgmisesse etappi liikumiseks.

"Me loodame paremat koostööd jõudmaks juhtunu põhjani," ütles ta.

WHO juht osutas mitmele uurimise algetapis kerkinud probleemile.

"Üks probleem on algandmete jagamine, ja ma ütlesin esimese faasi lõpus, et see on probleem ja see tuleb lahendada."

Tedros tunnistas, et probleemiks on ka püüded lükata juba eos tagasi mõned variandid nagu näiteks laboriteooria.

WHO-lt oodatakse uut ja põhjalikumat uurimist selgitamaks välja, kust COVID-19 ikka liikvele läks.

Terviseorganisatsioonil õnnestus saata jaanuaris sõltumatu rahvusvaheliste ekspertide meeskond Wuhani, kus COVID-19 oli 2019. aasta lõpus esmakordselt välja ilmunud, et uurida viiruse algupära.

Kui kauaoodatud raport märtsis viimaks ilmus, ei teinud rahvusvaheline meeskond ega nende Hiina kolleegid selles kindlaid järeldusi, vaid reastasid hulga hüpoteese vastavalt nende tõenäosusele.

Asjatundjate sõnul on kõige tõenäolisem stsenaarium, et viirus hüppas vaheperemehe kaudu nahkhiirelt inimesele. Laborilekke teooriat peeti raportis äärmiselt ebatõenäoliseks.

Tedros rõhutas neljapäeval, et ühtki teooriat ei ole veel maha kantud, kuid tõe väljaselgitamiseks on vaja põhjalikumat uurimist.

"Ma olen ise laboritehnik, immunoloog ja olen laboris töötanud, ja laboriõnnetused juhutvad," ütles ta.

"See on tavaline. Olen seda näinud," lisas ta ja rõhutas, et laborites toimuvat on väga tähtis kontrollida.

"Meil on vaja informatsiooni, otseteavet selle kohta, milline oli olukord neis laborites varem, enne pandeemia algust."

Tedros on ka varem kurtnud, et rahvusvahelisel töörühmal ei olnud juurdepääsu algandmetele, mille põhjal järeldusi teha.