Times: Hiina loodud olematu teadlane levitas laborilekkest libauudiseid

Ajalehe The Times teatel tsiteeris Hiina riigimeedia olematut Šveitsi teadlast, kes väitis, et USA valitsus survestas Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) uurima teooriat, et koroonaviirus pääses lahti laborist.

Hiina mitu väljaannet tsiteerisid laialdaselt šveitslast Wilson Edwardsit.

Šveitsi saatkond teatas, et sellist kodanikku pole ja samuti puuduvad tema nimega teaduslikud artiklid. Hiina meediaväljaanded kustutasid seejärel oma veebisaitidelt viited Edwardsile.

"Kui sa oled olemas, tahaksime sinuga kohtuda. Kuid on tõenäolisem, et see on võltsuudis ja me kutsume Hiina ajakirjandust neid postitusi maha võtma," teatas saatkond.

24. juulil loodud Edwardsi Facebooki konto väitis, et mees on pärit Šveitsi pealinnast Bernist. Kontol oli ainult üks postitus.

Edwards süüdistas postituses USA valitsust. Postituses väitis Edwards, et USA survestab WHO-d koroonaviiruse päritolu uurimisel. Postitus väitis samuti, et president Joe Biden tahab USA mõjuvõimu organisatsioonis taastada. Edwardsit tsiteerisid seejärel mitmed Hiina riigimeedia väljaanded.

Pärast saatkonna avaldust Edwardsi konto kustutati.

Peking lükkas hiljuti tagasi WHO ettepaneku saata riiki teine ekspertrühm, kes uuriksid koroonaviiruse tekkimise põhjusi.

Peking väidab, et Washington politiseerib koroonaviiruse päritolu otsinguid.

Hiina valitsus kutsus hoopis üles uurima USA laboreid. Peking väidab, et koroonaviirus võis tekkida hoopis Marylandi osariigi Fort Detricki laboris.

Tegemist ei ole esimese korraga, kui kommunistlikku parteid süüdistatakse võltsitud sotsiaalmeediakontode kasutamises, teatas The Times.

2019. aastal kustutasid Facebook ja Twitter sadu kontosid, mis firmade sõnul levitasid valeuudiseid Hongkongi protestide kohta.