Times: Hiina mõjutab WHO juhtimist

Ajalehe The Times uuringu kohaselt pole Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) juhtimine sõltumatu. Ajaleht väidab, et Peking mõjutas WHO uurimist koroonaviiruse algupära väljaselgitamisel.

2020. aasta alguses teatas Peking, et viirus ei levi inimeselt inimesele kiiresti. WHO Pekingi seisukohta ei vaidlustanud, teatas The Times.

WHO viivitas samuti hädaolukorra väljakuulutamisel. Samuti soovitas WHO 2020. aasta alguses, et välisriikide valitsused ei kehtestaks hiinlastele reisikeeldu.

WHO kuulutas Covid-19 rahvusvahelise tähtsusega rahvatervise hädaolukorraks alles eelmise aasta 30. jaanuaril ja pandeemiaks 11. märtsil.

WHO väitis oma esimeses aruandes, et laboriteooria võimalus on väike. Aruanne kirjutati koostöös Hiina teadlastega.

Hiina alustas WHO-s mõjuvõimu suurendamist juba 2000. aastate alguses. Hiinat räsis siis esimene SARSi epideemia, mis kahjustas Pekingi rahvusvahelist mainet. 2003. aastal suri SARSi ligikaudu 8000 inimest.

WHO endine juht Gro Harlem Brundtland kritiseeris teravalt Hiina tegevust Sarsi haldamisel.

Hiina toetas 2017. aastal Tedros Adhanom Ghebreyesuse kandidatuuri. Enne koroonaviirust pälvis Ghebreyesus teravat kriitikat, kuna tahtis nimetada Zimbabwe diktaatorit Robert Mugabet WHO hea tahte saadikuks.

WHO aastaeelarve on umbes kuus miljardit eurot. Organisatsiooni peakorter asub Šveitsi linnas Genfis.

Koroonaviiruse epideemia tõttu on surnud vähemalt 4,3 miljonit inimest.