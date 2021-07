Kõlvart: ootame linnahalli renoveerimiseks ka teisi pakkumisi

BaltCapi infrastruktuuri investeeringutejuht Marek-Andres Kauts näeb linnahalli tulevikku konverentsi- ja kultuurikeskusena.

"BaltCapi infrastruktuurifond ei ole klassikaline erakapitalifond, millel on lühike investeerimisperiood. BaltCapi infrastruktuurifondi investeerimisperiood on 20 aastat just selleks, et saaks omavalitsustega koostöös teha suure sotsiaalmajandusliku mõjuga projekte. Samuti on paindlikumad need tingimused, mis juhtub siis, kui fondiperiood lõppeb. Näiteks on ka võimalus, kus vara jääb peale investeerimisperioodi lõppemist linnale," rääkis Kauts.

Reedesel kohtumisel veel milleski kindlas kokku ei lepitud, Kõlvarti sõnul ootab linn detailsemat ettepanekut. "Loomulikult iga ettepaneku taga seisab finantsvalem ja just see valem on meie jaoks põhiliseks arutelukohaks," rääkis ta.

"Teadaolevalt Tallinnal on väga hea finantsseis ja me oleme suutelised ka võtma laenu nendel tingimustel, mida ükski fond meile pakkuda ei saa. Siis tekibki sisuline küsimus, miks üks või teine peaks olema parem kui linna võimekus seda projekti iseseisvalt realiseerida," sõnas Kõlvart.

Linnapea sõnul peavad argumendid olema rahalised ja ka pehmete argumentide puhul on nende võrdlemiseks vaja välja tuua hind.

Kautsi sõnul ei tähenda fond vaid odavat raha. "Fond on ikkagi eestvedamine ja see, et asi saaks tehtud," rääkis ta. Täpsema ettepaneku esitab BaltCap linnale peale puhkuseperioodi lõppu.

Kõlvart märkis, et linn ootab teistelt erainvestoritelt ettepanekuid linnahalli renoveerimise plaanide kohta augustis. "Me loodame, et turg aktiivselt reageerib ja ettepanekuid tuleb rohkem. Kuna meil oli hea ettepanek Tallinkilt, mida praeguses olukorras pole võimalik ellu viia, siis meil on võrdlusmaterjal olemas," ütles ta.