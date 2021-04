Kõlvart: Tallinn läheb linnahalliga edasi ka ilma Tallinkita

"[Sellel projektil] ei ole kriips peal. Võib-olla keegi ei pannud tähele, aga siis, kui me Tallinkiga lepingu sõlmisime, siis ma ütlesin, et meil on ka alternatiivne plaan. Me jätkuvalt taotleme Euroopa Komisjonilt luba selleks, et sinna investeerida. Loodetavasti see luba sel aastal ikkagi tuleb ja kui see tuleb, siis meil on soov selle projektiga alustada," rääkis Kõlvart teisipäeval "Vikerhommikus".

Tema sõnul on projekti üldine eelarve umbes 120 miljonit, sellest 40 miljonit eurot toetust on ette nähtud riigieelarve strateegias.

"Ma arvan, et see on objekt, mis tuleb kindlasti korda teha ja me ei ole sellest plaanist loobunud," kinnitas Kõlvart. Tema sõnul on turismi elavdamine Tallinna jaoks praegu eksistentsiaalse tähtsusega ning kontserdisaali ning konverentsikeskuse valmimine praeguses linnahallis on kindlasti üheks meetmeks, mis turismile kaasa aitab.

Suured teetööd toovad sügisel uued ummikud

Rääkides Tallinnas algavatest suurematest teetöödest, ütles Kõlvart, et Peterburi maantee rekonstrueerimise projekteerimine käib ning kui jõutakse, võivad tööd alata juba sel aastal, aga tõenäoliselt siiski järgmisel aastal. Sügisel algab aga ka Jõe tänava ning selle ja Narva maantee ristmiku rekonstrueerimine, mis ilmselt toob kaasa ka ummikud kesklinnas, ütles linnapea.

Vastates kriitikale Tallinna rattateede kohta tunnistas linnapea, et võrreldes mõne teise Põhja-Euroopa pealinnaga ei ole meie rattateede infrastruktuur veel vajalikul tasemel. "Aga ma pole nõus, et midagi ei ole tehtud," lisas Kõlvart. "Meie peamine probleem on kesklinn. Linnaosades rattateede võrgustik tasapisi areneb, kuid puudu on keslinna rattateed, mis seoks linnaosad omavahel," rääkis linnapea. Ta rõhutas samas, et kesklinnas on rattateede ehitamiseks ka kõige vähem ruumi.

Kõlvarti sõnul on Tallinnal selles osas nii pika- kui lühiajaline plaan. "Lühiajalise soovime juba sel aastal ellu viia - suvel tulevad niinimetatud kiirlahendused kesklinnas. Aga tulevikus, iga suurema tee rekonstrueerimisel nagu praegu Jõe tänaval, toob see ka tänavapilti ka rattatee taristu ja seda juba sellisel viisil, mis peaks rahuldama ka rattasõitjaid," rääkis linnapea.

Tema sõnul ei ole kõikide sajaprotsendilist rahulolu kesklinna ruumis võimalik tagada, kuna selleks lihtsalt ei ole ruumi. "Aga kuna prioriteediks on ühistransport ja tulevikus ka jalakäija ja jalgrattur, siis lähtuvalt sellest tulevadki teede rekonstrueerimised tulevikus," selgitas Kõlvart.

Linnapea tunnistas, et ta ise sõitis Tallinnas viimati jalgrattaga aasta tagasi, enne seda polnud aga aastaid linnas rattaga sõitnud.

Linnapea Mihhail Kõlvart Sõle spordikeskuses näidishommikuvõimlemist juhtimas Autor/allikas: Ksenia Kurs / Kesklinna valitsus

Kõlvart kaitses intervjuus ka linna eraldatud toetusi peamiselt võitlussp ordi alaliitudele ja korvpallile, mida saab seostada tema huvialade ning abilinnapea Kalle Klandorfiga. Linnapea sõnul tehti sellekohased otsused ilma nende osaluseta ning mitte linnavalitsuses, vaid volikogus. Lisaks eraldi 270 000 eurosele toetusele annab linn spordile aastas kaheksa miljonit ning iga-aastaste investeeringute ja toetustena läheb spordivaldkonnale 24 miljonit eurot.