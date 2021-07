Facebook tõrjub Bideni süüdistusi väärinformatsioonis

Facebook tõrjus reedel USA presidendi Joe Biden kriitikat, et väärinformatsioon sotsiaalmeedias tapab inimesi, väites, et selle püüded tõsiasjad päevavalgele tuua hoopis päästavad elusid.

"Meid ei heiduta süüdistused, mida faktid ei toeta," kommenteeris Facebook Bideni sõnu.

Juhtiva suhtlusvõrgustiku andmeil on rohkem kui kaks miljardit inimest vaadanud just Facebookist usaldusväärset teavet COVID-19 ja vaktsiinide kohta ehk rohkem kui kuskilt mujalt internetist.

Biden ütles reedel, et sotsiaalmeedias leviv väärinformatsioon COVID-19 ja vaktsineerimise kohta "tapab inimesi".

Valge Maja avaldab survet sotsiaalmeediaettevõtetele, eriti Facebookile, et summutada ametnike sõnul laialt levinud desinformatsiooni koroonavastase vaktsineerimise kohta.

USA tervishoiuametnike sõnul on COVID-19 surma- ja nakkusjuhtude praegune hoogustumine riigis pea eranditult seotud vaktsineerimata inimestega.

"Sõnum on selge: sellest on saanud vaktsineerimata inimeste pandeemia," ütles haiguste tõrje ja ennetamise keskuste direktor Rochelle Walensky reedel ajakirjanikele.

Paljud vaktsineerimisest keeldujad on hoolimata hõlpsast kättesaadavusest kogu Ühendriikides öelnud, et ei usalda kaitsesüste. Skepsist soodustavad nii vaktsiinivastaste aktivistide veebis levitatud valepostitused kui ka vabariiklastest poliitikud, kes väidavad, et vaktsineerimine on osa valitsuse kontrolli katsetest.