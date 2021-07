Biden ei süüdista enam Facebooki inimeste tapmises libainfoga

"Me ei ole sõjas või lahingus Facebooki vastu, me oleme lahingus viiruse vastu," ütles Valge Maja pressisekretär Jen Psaki.

Pressisekretär võttis sõna pärast presidendi enda kommentaari, kus ta oma reedeses sõnavõtus öeldust taandus.

"Facebook ei tapa inimesi," ütles Biden ajakirjanikele.

Ta lisas, et vaktsiinide kohta käiva väärinfo taga on talle teadaolevatel andmetel tosin inimest.

"Need 12 inimest, kes valeinfot levitavad, kõik, kes neid kuulda võtavad, saavad kannatada. See tapab inimesi. See on paha informatsioon," ütles Biden.

"Ma loodan, et Facebook seda isiklikult ei võta, kui ma mingil moel ütlen, et Facebook inimesi tapab, nad võiks teha midagi selle arutu valeinfoga vaktsiini kohta. Seda pidasin ma silmas," lisas Biden.

Biden kritiseeris läinud nädalal Facebooki ebatavalise teravusega, kui ütles, et platvormil levib libainfo ja koroonast on saanud vaktsineerimata inimeste pandeemia.