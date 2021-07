Keskerakond arutab Mailis Repsi tulevikku

"Erakond annab siis need kommentaarid, kui me saame arutatud ja Mailis Repsiga räägitud. Need asjad ei ole hetkeks veel lõppenud, nii et kui need asjad toimuvad, siis saab ka kindlasti öelda, kuidas edasi minna," ütles Ratas ERR-ile.

Ratas rääkis, et on juhtkonnaga Repsi teemat telefoni teel põgusalt arutanud.

Keskerakonna juhatuse liige, riigihalduse minister Jaak Aab ütles ERR-ile, et Ratas proovib Repsiga seoses erakonnas selgust leida.

"Jüri Ratas üritab konsulteerida ja rääkida inimestega juhatusest, kuidas reageerida, mida edasi teha ja mida Mailis Reps kavatseb teha. Rohkem mina ei tea," ütles Aab.

Õhtuleht kirjutas pühapäeval, kuidas mullu 13. jaanuaril pidas toonane haridus- ja teadusminister Mailis Reps oma 45. sünnipäeva ministeeriumi rahade eest. Päeval õnnitleti ministrit ja kaeti laud maksumaksja kulul ministeeriumis, õhtul kolis pidu edasi Kadriorgu Mon Reposesse. Sinna oli Reps kutsunud erakonnakaaslased riigikogu fraktsioonist ja Keskerakonna juhatusest.

ERR-il ei õnnestunud telefoni teel Mailis Repsi kätte saada.

Varasem taust

Õhtuleht avalikustas 17. novembril, et tollane haridusminister Reps väärkasutas ministeeriumi vara ja tööjõudu, lastes ministeeriumi autojuhil teha oma laste kooli- ja huvisõite. Hiljem selgus ka, et Reps käis ministeeriumi ametiautoga Horvaatias perega puhkusereisil, selleks ametlikult puhkust vormistamata.

Politsei alustas eelmise aasta 24. novembril Mailis Repsi suhtes väärteomenetlust korruptsioonivastase seaduse paragrahvi järgi, mis käsitleb avaliku vahendi korruptiivset kasutamist.

19. veebruaril sai Reps ametliku kahtlustuse omastamises. Omastamiskahtlustus sisaldab nii ministeeriumile soetatud Jura kohvimasina omale koju paigaldamist, Horvaatia perereisiks ministeeriumi auto kasutamist koos kütusearvega, ralli MM-etapi ajal Tartu hotellis Pallas perega veedetud majutuse eest 360-eurose arve esitamist ja pere lennupiletite eest üle 1500-eurose hüvitise küsimist ministeeriumilt.