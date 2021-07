Kiik: praegu on raske ette kujutada, et Reps valimistel kandideeriks

Keskerakonna aseesimees Tanel Kiik ütles "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et Keskerakonna teisipäevane otsus, et Mailis Reps ei peaks jätkama erakonna aseesimehe ning riigikogu fraktsiooni juhina, olid vajalikud nii Repsi enda kui ka erakonna jaoks. Kiik märkis ka, et praeguses seisus on keeruline ette kujutada, et Reps võiks sügisel kohalikel valimistel kandideerida.

Kas te näete siin ka teatavat tragikoomilist elementi - mida rohkem Keskerakond soovib oma mainet korruptsioonisüüdistustest puhastada, seda enam neid justkui juurde tekib?

Midagi koomilist siin ei ole. Tegemist on tõsise juhtumiga, tõsise olukorraga ja ka tänane erakonna reaktsioon sellele on tõsine.

Kas te ise olite sellel kurikuulsal peol, millest hetkel probleem on harnenud?

Jah, poolteist aastat tagasi toimunud üritusel.

Kas tõesti oli seal kutsetel ka kirjas, et kingitus võiks mahtuda ümbrikusse? Peol, mille arved maksis väidetavalt kinni haridusministeerium?

Ma peast seda kutset tsiteerida ei oska.

Millal te sellisest arve maksmisest teada saite? Kas eile Õhtulehest lugedes või varem?

See oli meie kõigi jaoks üsna uus info.



Kui palju selliseid asju veel võiks olla, kui me vaatame kõiki neid kuhjunud sündmusi?

Mul on raske seda hinnata kõrvalt. Loomulikult, hetkel on ju uurimine käimas. Siin tulebki ministeeriumil, asjaosalistel anda selgeid vastuseid õiguskaitseorganitele ja õigusselgus kõigi huvides saavutada.

Kas te olete saanud ka ise viimasel ajal Mailis Repsiga silmast silma suhelda või vähemalt telefonitsi?

Viimastel päevadel ei ole.

Mis Mailis Repsi saatus saab olema? Mida ta võiks või peaks tegema? Praegu juhatus võttis vastu otsuse tema eest, ma saan aru, sest Mailis Reps ise ei teinud neid otsuseid?

Ma arvan, et tänased otsused olid vajalikud ja mõistlikud nii Mailis Repsi enda kui ka erakonna vaates.

Kas Mailis Reps saab praeguse seisuga võimaluse sügisel kohalikel valimistel Keskerakonna nimekirjas kandideerida?

Nimekirjad ei ole paigas, aga praeguse seisuga on seda raske ette kujutada.

Hetkeseisuga Mailis Reps ei lahku riigikogust, ei ole teda välja heidetud Keskerakonna ridadest. Aga mis on kriteeriumid, millised järgmised sammud ja millal peaksid toimuma? Kas siis, kui läheb asi näiteks kohtusse, on järgmiste otsustuste koht?

Me ei taha ju sündmustest ka ette tormata. Ehk me tegime täna otsused ära, mis on vajalikud tuleviku vaates, et on võimalik keskenduda vastavalt Mailisel enda õiguskaitseküsimustele ja erakonnal keskenduda poliitikale, tööle riigikogus, väga paljudele tegevustele, mis paratamatult nõuavad täit pühendumist.

Mis oli teie esmane reaktsioon, kui te kuulsite, et midagi sellist on juhtunud, et väidetavalt on Mailis Reps lasknud oma sünnipäevapeo arved kinni maksta ministeeriumil?

Tegemist on igal juhul raske olukorraga ja kahetsusväärse olukorraga. Ja eks siin tuleb tõesti õiguskaitseorganitel ja ministeeriumil ja asjaosalistel ühiselt selgeks teha, mis täpselt juhtus, mis täpselt maksti, mille alusel ja nii edasi. Siin mul anda hinnanguid on kõrvaltvaatajana keerulisem.

Musta stsenaariumi korral Mailis Reps lahkub poliitikast, siin ei ole teistpidi mõtlemist juhul, kui ta on süüdi nendes kahtlustustes, mis on hetkel üles kerkinud. Kas see on Keskerakonnale suur löök, kui nii peaks minema?

Mailis Reps on panustanud erakonna töösse väga pikalt, Eesti arengusse - ta on neljakordne haridus- ja teadusminister, mitmekordne riigikogu liige. Kindlasti tema teened nii erakonna kui ka riigi ees on arvestatavad ja selles valguses loodan, et kogu see õiguslik vaidlus, kõik see olukord siiski laheneb.

Aga teened ei õigusta sellist käitumist.

Nagu viitasin, siis olukord on tõsine, kahetsusväärne ja siin hetkeseisuga mul õigust mõista ega ka õigeks mõista pole võimalik. Seda saavad teha õiguskaitseorganid.