Mailis Reps keeldub juba pea kaks kuud meediaga suhtlemisest

Reps sai 19. veebruaril ametliku kahtlustuse omastamises, alates sellest ajast on ta täielikult avalikkusega suhtlemist vältinud.

ERR-i portaal on selle aja jooksul püüdnud Repsi mitmel korral tabada telefoni teel, paraku edutult. Samuti on ERR proovinud temaga ühendust saada pressiesindaja vahendusel. Portaal on Repsi kutsunud kahel korral ka veebisaatesse "Otse uudistemajast", samuti edutult.

Repsi sõnavõtte ei ole näha olnud ka teistes meediaväljaannetes.

Selle nädala teisipäeval saatis ERR Repsile e-kirja vahendusel küsimused, mis puudutavad valitsuse otsuseid koroonakriisis, Keskerakonna plaane valimistel ja Repsi enda poliitilisi plaane.

Keskerakonna pressiesindaja Andres Kalvik ütles ERR-ile kolmapäeval, et Reps veel ei soovi küsimustele vastata.

"Praegu ei ole veel õige aeg, see on Mailis Repsi isiklik otsus," põhjendas ta.

Karilaid: kui kahtlustusest saab süüdistus, tuleb teisi valikuid teha

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid ütles ERR-ile, et kuigi ta ei ole tagamaadega kursis, on ta kindel, et otsus vaikida on ajutine.

"Üheltpoolt arusaadav, et ta tahab kõigepealt selgust saada enda juhtumis ja ma arvan, et see selgus varsti tuleb. Ma arvan, et lähiajal ta juba kindlasti ajakirjandusega suhtleb. Ma ei usu, et see on lõplik ja pikaajaline," kommenteeris Karilaid.

ERR küsis aga, et kas olukorras, kus Reps ise on praeguse valitsuse üks autoreid ja jätkuvalt ka riigikogu liige, siis kas ei ole õigustatud küsida temalt hinnanguid valitsuse tööle ja otsustele koroonaviiruse kriisis.

"Erakonnas on see tööjaotus nii hästi paigas ja tugev organisatsioon, et me saame oma sõnumite edastamisega väga hästi hakkama. Aga iga poliitiku puhul on olemas ka selline mõõde nagu inimlikkus," sõnas Karilaid.

Karilaid rääkis, et see, millisel positsioonil Reps taas meediaga suhtlema hakkab, sõltub sellest, kas talle esitatud kahtlustusest saab süüdistus. "Kui kahtlustusest ei saa süüdistust, siis on tal võimalik täie rinnaga edasi tegutseda poliitikas. Kui saab süüdistus, siis tuleb teisi valikuid teha. Ma arvan, et see ongi täna tema kaalutlus, et miks ta on napisõnaline," ütles Karilaid veel.

Taust

Õhtuleht avalikustas 17. novembril, et tollane haridusminister Reps väärkasutas ministeeriumi vara ja tööjõudu, lastes ministeeriumi autojuhil teha oma laste kooli- ja huvisõite. Hiljem selgus ka, et Reps käis ministeeriumi ametiautoga Horvaatias perega puhkusereisil, selleks ametlikult puhkust vormistamata.

Politsei alustas eelmise aasta 24. novembril Mailis Repsi suhtes väärteomenetlust korruptsioonivastase seaduse paragrahvi järgi, mis käsitleb avaliku vahendi korruptiivset kasutamist.

Reps saatis siis pressiteate, kus selgitas, et ka tema huvi on teada saada võimalikult kiiresti menetluse täpsemad põhjused ning anda omapoolsed selgitused nii uurijatele kui ka avalikkusele.

"Olen öelnud, et pingsal tööperioodil tegin töö- ja pereelu ühildamisel tõepoolest vigu, kui kasutasin ministrile mõeldud autot ja juhti vajadusel ka laste heaks ning võtsin seetõttu ministriametist taandudes poliitilise vastutuse," lausus Reps.

19. veebruaril sai Reps ametliku kahtlustuse omastamises. Omastamiskahtlustus sisaldab nii ministeeriumile soetatud Jura kohvimasina omale koju paigaldamist, Horvaatia perereisiks ministeeriumi auto kasutamist koos kütusearvega, ralli MM-etapi ajal Tartu hotellis Pallas perega veedetud majutuse eest 360-eurose arve esitamist ja pere lennupiletite eest üle 1500-eurose hüvitise küsimist ministeeriumilt.

Prokuratuuri pressiesindaja Kairi Küngas ütles kolmapäeval ERR-ile, et Mailis Repsi suhtes endiselt menetlus käib ning hetkel midagi selle kohta avaldada ei ole võimalik.

Reps omas uue valitsuse moodustamisel kandvat rolli, olles Keskerakonna poolt peamine läbirääkija Reformierakonnaga.

Reps on Keskerakonna liige 1998. aastast ja praegu ka erakonna aseesimees. Temast on räägitud kui võimalikust Keskerakonna kandidaadist eelseisvatel presidendivalimistel.

Reps on olnud kolmel korral ka haridus- ja teadusminister.