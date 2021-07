Palavad ilmad on toonud loomaarstidele tööd juurde

Kuumad suvepäevad on toonud loomaarstidele tööd juurde. Märgatavalt on tõusnud nii kuumarabanduse saanud, aknast alla kukkunud kui ka avariisse sattunud neljajalgsete arv.

Eelmine nädal oli Eesti Maaülikooli loomakliinikus patsiente kaks korda rohkem kui tavaliselt. Kuigi karvkate aitab loomadel ka palavusega hakkama saada, on üks suuremaid probleeme praegusel ajal siiski ülekuumenemine.

"Koerte puhul need on just suured koerad, paksu karvaga. Neil tekib kas ülekuumenemine või päris kuumarabandus, mitmed koerad jõuavad siia juba selles olukorras, et nad on teadvuseta," selgitas EMÜ loomakliiniku ülemarst Aleksandr Semjonov "Aktuaalsele kaamerale".

Lisaks on kasvanud vigastuste arv. Näiteks on kliinikusse jõudnud umbes viiendiku võrra rohkem aknast alla kukkunud kasse. Samuti jääb kuumast tingitud uimasuse tõttu rohkem neljajalgseid auto alla.

"Autotraumasid on hetkel palju rohkem kui tavaliselt. Isegi, kui me võrdleme näiteks eelmist suve selle suvega, me näeme tõesti, et inimesed ei näe tõesti oma looma, et ta jääb nende auto alla. Sama me näeme ka loomadega, et nad ei jõua ära joosta," rääkis Semjonov.

Kuuma ilma tõttu on keeruline aeg olnud ka Tartu koduta loomade varjupaigas. Lisaks palavusega võitlemisele kassimajas, kuhu praeguseks on soetatud jahutussüsteem, on varjupaika jõudnud ka loomi, kes on kuumuse tõttu sattunud täbarasse seisu. Nii üritati päästa hüljatud kutsikaid, keda olid painamas vaglad.

"Me püüdsime neid päästa nii palju, kui see meie võimuses oli, aga siis läksime kliinikusse ja kliinikus õnnestus kõik enam-vähem väliselt puhtaks teha," ütles Tartu koduta loomade varjupaiga projektijuht Kirke Roosaar.

Kuigi kuuma ilmaga jõuab loomakliinikusse tavapärasest rohkem patsiente, suudetakse EMÜ loomakliiniku ülemarsti sõnul suur enamus loomi siiski päästa. Nii saavad neljajalgsed sageli kas samal või järgmisel päeval tagasi koju.