Soome lubab alates esmaspäevast kruiisituristidel maale tulla

Soome valitsuse ja terviseameti otsuste kohaselt kaob piirikontroll Soome ja Euroopa Liidu ning Schengeni ala riikide vahel ning Eestist on võimalik Soome reisida vabalt ka turismi eesmärgil, kui täidetud on Soome terviseameti seatud nõuded, edastas laevafirma Tallink neljapäeval.

Kokkuvõtlikult on esmaspäevast kehtivate nõuete kohaselt nii töörände kui ka turismi eesmärgil võimalik Euroopa Liidust ja Schengeni piirkonnast Soome reisida, kui riiki sisenedes on terviseametnikele esitada kas vaktsineerimistõend;

dokument, mis tõestab COVID-19 läbipõdemist viimase kuue kuu jooksul või

negatiivse tulemusega COVID-testi tõend. Alla 15-aastastele reisijatele tõendite esitamise kohustust pole.

Kui seni said Soome turismireisile tulla ainult need, kes olid nõuetekohaselt vaktsineeritud või viimase kuue kuu jooksul COVID-19 põdenud, siis alates esmaspäevast kaotab Soome Euroopa Liidu sisepiiril piirikontrolli, kirjutas Yle.fi.

Mittevaktsineeritutele jääb siiski kehtima nõue teha koroonatest nii riiki sisenemeisel kui ka kordustest kolm kuni viis päeva hiljem. Kui inimene vahepeal riigist lahkub, ta teist testi tegema ei pea.

Ka Soome piirivalve märgib oma kodulehel, et täiendavalt võivad alates 26. juulist kruiisilaevadel EL-i või Schengeni tsooni riikidest Soome saabuvad reisijad piiratud ajaks laevast maale tulla.

Tallinki juhatuse liige Piret Mürk-Dubout selgitas ERR-ile, et alates esmaspäevast ei erista Soome riik enam töövajadusest lähtuvaid reise ja puhkusereise, vaid nõuded on kõigile ühesugused.

"Uuendus on see, et Soome on võimalik ka kruiisituristidel siseneda negatiivse testiga – seda enne puhkuse eesmärgil sisenejatele ei olnud. Ja kui test ei ole vanem kui 72 tundi, siis on võimalik ka käia Soomes ära ühe negatiivse testiga, olla päev Soomes, tulla õhtul tagasi laevale ja suunduda koju. Selline uuendus algab 26. juulist," rääkis Mürk-Dubout.

Ta tervitas Soome otsust ning rõhutas selge info tähtsust inimeste reisiotsuste tegemisel. "Meie tervitame seda lihtsust, et Soome riik enam ei erista tööreise ja puhkusereise, vaid on üks nõuetekomplekt. Seda on siis võimalik ka selgelt järgida,"

Tallink soovitab enne Soome sisenemist reisijatel täita Finentry vorm, mis kiirendab tunduvalt riiki sisenemise protsessi. Kui reisija jääb Soome kauemaks kui 72 tundi ning reisijal puudub vaktsineerimistõend, läbipõdemise tõend või tehtud on vaid üks vaktsiinisüst, on reisijal kohustuslik teha koroonatest mitte varem kui 72 tunni pärast riiki saabumisest.

Tallinki esindaja rõhutas ka seda, et ettevõte on korraldanud testimisvõimaluse Soome suunal laeval ning Rootsi suunal sadamas.