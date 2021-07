Tallinnas asuv Euroopa Liidu IT-agentuur saab ülesandeid juurde

"See, et e-CODEX-i asukohaks saab Eesti, on väga rõõmustav, sest justiitsvaldkonna digitaliseerimine on selle valitsuse prioriteete. Otsus on märgiline ka selles vaates, et see platvorm võimaldab lihtsamini ja mugavamalt vahetada erinevate liikmesriikidega andmeid nii tsiviil- kui kriminaalasjades. See omakorda toob õiguslikud võimalused lähemale nii kodanikele, ettevõtjatele, juristidele kui riigiametnikele," ütles justiitsminister Maris Lauri pressiteate vahendusel.

Süsteemi edasine arendamine ja haldamine hakkab selle Tallinnasse paigutamise järel toimuma Eestis asuvas eu-LISA-s. See toob kaasa eu-LISA laienemise Tallinnas, hõlmates muuhulgas ka täiendavate ametikohtade loomist, teatas justiitsmnisteeriumi pressiesindaja Maria-Elisa Tuulik. Tema kinnitusel kaasnevad uue platvormi loomisega praeguse hinnangu kohaselt ka täiendavad serverid ja need hakkavad e-CODEX-i jaoks paiknema Tallinnas.

Kui juuni alguses võtsid liikmesmaade alalised esindajad Brüsselis vastu üldise lähenemisviisi e-CODEX-i küsimuses, siis neljapäeval otsustasid nad, et e-CODEX-i asukohaks saab Tallinnas paiknev eu-LISA, mis on sise- ja justiitsvaldkonna IT-süsteemide haldamiseks loodud Euroopa Liidu amet. Riikide otsusega peab nõustuma ka Euroopa Parlament, milleks algavad eurosaadikutega läbirääkimised (triloogid), milles osaleb ka Euroopa Komisjon.

Tallinnas 2012. aasta detsembris tööd alustanud Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti (eu-LISA) praegused serverid asuvad Prantsusmaal Strasbourgis ning see tehniline asukoht jääb paika ka tulevikus muude IT-süsteemide osas, mida eu-LISA juba praegu haldab, märkis justiitsministeeriumi pressiesindaja. Lisaks on olemas ka serverite varuasukoht, mis asub Austrias, Sankt Johann im Pongaus. Tallinnasse pole senini olnud veel ühtegi süsteemi majutatud, üksnes ameti enda igapäevaseks tegevuseks vajalikud IT-süsteemid.