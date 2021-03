"Eelmise aasta kokkuvõtte me saime just valmis ja see näitab väga ilmekalt seda, kuidas erinevad reisijatevood Euroopa Liitu on vähenenud. Aga näiteks Schengeni viisa taotlejate arv on kukkunud peaaegu viis korda. Kui aasta varem oli seal üle 15 miljoni viisataotleja, siis meie viisainfosüsteemis, oli neid eelmisel aastal ainult 2,7 miljonit," ütles Särekanno ERR-ile.

Ta lisas, et langust on näha ka Euroopa ja maailma suurima politsei andmebaasi - Schengeni infosüsteemi kasutuspäringute arvus, mis on kukkunud peaaegu poole võrra. "Kui varasemalt rääkisime me seal kuuest miljardist päringust aastas, siis see on kukkunud kuskil kolme miljardi peale. Ja eelkõige just seetõttu, et piiridel liikumist on jäänud oluliselt vähemaks. Piirid on põhiline koht, kus neid kontrolle tehakse," rääkis Särekanno.

"Ja kolmas andmebaas, mille andmestikku me haldame, on varjupaigataotlejate infosüsteem. Seal on olnud väike kasv varjupaigataotlejate arvu osas (kolm protsenti), aga näiteks süsteem näitab seda, et illegaalsete piiriületuste arv ja piiriületajate arv, keda süsteemi on registreeritud, on kukkunud pea kaheksa protsenti," lisas Särekanno.

Kõik süsteemid viitavad Särekanno sõnul sellele, et koroona on väga vahetult mõjutanud liikumist Euroopasse ja väga tugevalt andnud tunda ka turismisektorile.