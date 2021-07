Miljonid inimesed on jäänud Hiinas tulvalõksu

Oodatav taifuun peaks pühapäeval jõudma piirkondadesse, kus elab kümneid miljoneid inimesi.

Henani provintsi tabanud üleujutused on mõjutanud miljoneid inimesi, paljud on jäänud lõksu värske toidu ja joogiveeta, teed on purunenud ning suured alad muda all. Inimesi evakueeritakse, kus võimalik.

Zhengzhou linna tänavad on muutunud jõgedeks, kõik, mis kõlbab, on muudetud veesõidukiteks. Tuletõrjujad jätkasid reedel mudavee väljapumpamist tunnelitest, samuti metroost, kus eelmisel nädalal hukkus hulk inimesi.

"Me oleme hirmul ja mures, siin ei ole enam süüa ega juua, kuna pole kontakti välismaailmaga. Perekond ja sugulased ei saa meiega ühendust. Nad on kindlasti väga mures ja me oleme ka väga ärevil," rääkis Henani elanik Yang Yanling.