Kaks Londoni haiglat suunavad patsiente üleujutuse tõttu mujale

Pühapäeval tabasid Londonit paduvihmad ning need põhjustasid omakorda üleujutusi inimeste kodudes, teedel ning ühistranspordijaamades. Paljud pealinna teed on suletud, vahendas BBC.

Londoni päästeamet on saanud enam kui 1000 üleujutustega seotud väljakutset ning päästnud inimesi, kes on jäänud lõksu autodesse, aidanud inimesi, kelle majades on keldrid üle ujutatud ning laed sisse kukkunud.

Hädas on ka haiglad. Whipps Crossi haigla jäi üleujutuse tõttu elektrita ning sealt evakueeriti 100 haiglaravil olnud patsienti. Newhami haigla palub patsientidel erakorralise abi saamiseks pöörduda teiste haiglate EMO-desse. Kiirabid suunatakse samuti ümber.

"Patsientidel palutakse pöörduda võimalusel teistesse haiglatesse," ütles nii Whipps Crossi kui ka Newhami haiglat haldava trusti pressiesindaja.

BBC ajakirjanik Greg McKenzie kirjeldas olukorda Newhami haiglas. "EMO ustest sisse piiludes on näha, et kogu põrand liguneb nii suures ulatuses, kuhu silm seletab. Põrandale on jäetud mopid, turvamehed juhatavad inimesi eemale," kirjeldas ta.

McKenzie sõnul ravib haigla küll jätkuvalt enamikku erakorralisi juhtumeid, kuid soovitab inimestel siiski pöörduda teistesse haiglatesse seni, kuni suudetakse vihmaveekahjustused kõrvaldada.

Teisi haigla osakondi, näiteks sünnitusosakonda, pole üleujutused puudutanud.

Äikesetormi hoiatus püsib veel mitmel pool Kagu-Inglismaal.

Veidi enam kui nädal tagasi laastasid mitut Euroopa riiki suured üleujutused, milles hukkus üle 200 inimese.