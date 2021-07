Fauci: osad ameeriklased võivad vajada koroonavaktsiini täiendavat doosi

Fauci hinnangul on lisadoosi vaja immuunpuudulikkusega inimestel, vahendas Reuters.

"Siirdamispatsiendid, keemiateraapia, autoimmuunhaigustega patsiendid, need, kes tarvitavad Immunosupressiivseid ravimeid on inimesed, kes, kui on vaja kolmandat süsti, on kõige haavatavamate seas," ütles Fauci.