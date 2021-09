Sotsiaalmeedias levib valeinfo, et Fauci naine on USA ravimiameti juht

Facebookis ja TikTokis levib valeinfo, et juhtiva nakkushaiguste eksperdi Anthony Fauci naine on USA ravimiameti (FDA) juht. Fauci naine Christine Grady on hoopis USA riikliku terviseinstituudi ( NIH ) bioeetika osakonna juht. Grady pole seotud koroonavaktsiinide heakskiitmisega.

Grady kohta käivad valeväited hakkasid alguses levima TikTokis. Sarnased postitused levivad ka Facebookis.

Grady on abielus Fauciga. Fauci on USA presidendi nõunik ja riikliku allergia- ja nakkushaiguste instituudi juht (NIAID). Abielupaaril on kolm last.

Grady pole FDA juht. FDA juht on Janet Woodstock, kes astus ametisse selle aasta jaanuaris.

USA-s annab vaktsiinidele kasutusloa FDA, Gradyl puudub protsessis igasugune roll ja otsustusõigus.

Augustis andis FDA Pfizeri koroonavaktsiinile lõpliku kasutusloa.

Christine Grady on Teise maailmasõja veterani John Grady tütar. John Grady oli ka Livingstoni linnapea. Livingston asub New Jersey osariigis.

Sel aastal levisid sotsiaalmeedias ka kuulujutud, et Christine Grady on Ghislaine Maxwelli õde. Ghislaine Maxwelli isa oli aga kuulus meediamagnaat Robert Maxwell.