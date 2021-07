Viikingiaegsed koduloomad olid praegustest oluliselt väiksemad

Salme paatmatuse väljakaevamistele järgnenud uuringutega tuvastati, et umbes aastast 750 Rootsimaa päritoluga viikingid võisid olla keskmiselt 175 sentimeetri pikkused jõulised mehed. Aga sellest ajajärgust leitud erinevate loomaluude põhjal saavad zooarheoloogid väita, et koduloomad oli tol ajal oluliselt väiksemad kui praegu, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kas siis toitumistingimuste või pidamistingimuste tõttu nad olid saledamad, peenemate jalgadega, väiksemad," rääkis zooarheoloog Eve Rannamäe.

Aga loomadel üldse oli tol ajal oluliselt suurem roll inimeste eluolus. Lisaks lihale tarvitati paljuski ära ka loomade kondid ja nahad, sarved.

"Luukammid, luunööbid, erinevad ehted ja mis iganes veel. Luu oli kindlasti väga oluline toormaterjal. Ja mitte ainult, ka loomade nahad, kõõlused, hobuse jõhvid," selgitas Rannamäe.

Loomade liikide hulk viikingiajal nii väga tänapäevaga võrreldes ei erinenudki.

Aga siiski, vähemalt ühe erandi saab välja tuua, keda tänapäeval Eestimaa metsades enam ei kohta.

"Kolmest kohast Eestis on leitud mõned üksikud luud. Ja kuigi nad on üksikud luud, siis ilmselgelt nad piisonid on ja ilmselgelt neid pidi siia kanti sellel ajajärgul nii palju sattuma, et inimene nad üles leidis," ütles Rannamäe.

Salme viikingilaagri korraldajatel on oma unistus - et seda maailmas ainulaadset paatmatuse paika peaks suuremalt maailmale teatavamaks tegema.

"Näiteks peaks siin Salmel olema vääriline haridus- ja kultuurikeskus viikingivõtmes, mis sisaldaks ka muuseumi. Kõik ei pea ju olema Saaremaa muuseumis, mingi osa võiks olla ka siin kohapeal. Lugu on ju ikkagi siit pärit," ütles Salme viikingilaagri korraldaja Rauno Rahnel.