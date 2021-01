Salme viikingileiud jõudsid kümne aasta järel tagasi Saaremaale

2008. aastal tuli Salme alevikus väljakaevamistelt välja palju mõõku, kokku on erinevaid leide suurusjärgus 2100. Nüüd jõudsid need väljakaevamistelt ringiga tagasi Saaremaa muuseumisse, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Nende asjadega on vahepeal päris palju toimunud. Eelkõige nad konserveeriti Tallinnas, et nad ka tulevastele põlvedele säiliksid. Ja teiseks tehti nende leidudega hästi palju erinevaid uuringuid, et teada saada, mis võis toimuda ja millega meil siis täpsemalt tegu on," rääkis Saaremaa muuseumi peavarahoidja Priit Kivi.

"Siin on kilbikuplad, mõõgad ja mitmesugused esemed, mida igapäevaelus võis vaja minna, näiteks kammid, luisud mõõkade teritamiseks ja veel palju palju muud. Siin on üks selline huvitav asi, mis näeb küll lihtne välja, aga tegemist on tõenäoliselt süütenoole otsaga, mida sai vibuga lasta ja millega võidi näiteks süüdata purje," kirjeldas ta.

Muuseumisse jõudis tagasi ka näiteks kullatud mõõgakäepide. "Kõik leiud, mis on, tulid ikkagi meile," kinnitas Kivi.

Salme laevamatuste leiud, mis viitasid ühele ägedale taplusele, annavad teadlastele jätkuvalt ajendit edasisteks teadustöödeks. Aga juba on selge, et Saaremaalt välja kaevatud Rootsi viikingite luustikud ja esemed on pannud ajalugu n-ö ümber kirjutama.

"Tänu nendele leidudele, mis on siin Saaremaa muuseumis, on juba tulnud viikingiaeg meie ajaloos 50 aastat varasemaks. Suurem hulk leide pärinevad Salme teisest laevast, mis tõenäoliselt on esimene purjelaev, mida me seniste teadmiste põhjal teame," ütles Kivi.

Mais peaks valmima Saaremaa muuseumil uus viikingite püsiekspositsioon ja kogu tänavune aasta on Saaremaal nimetatud viikingiaastaks.