Valitsus arutab augustis viienda saarte parvlaeva ehituse rahastust

"Uuel kuul peaks valitsus viienda parvlaeva ehitust koos rahastusega arutama," ütles majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi meremajanduse asekantsler Kaupo Läänerand.

Läänerand sõnas, et laev on plaanis liinile tuua 2024. aasta sügisel, kui ei teki elektroonika või muu tehnoloogia tarneraskusi. "Viimased aastad on aga näidanud, et erinevate takistuste ilmnemise tõenäosus võib olla suur," sõnas Läänerand.

Läänerand ütles, et ministeerium on uuele laevale esmaseid tehnilisi ootusi arutanud transpordiameti ning suursaarte esindajatega.

Uue laeva maksumus pole Lääneranna sõnul teada, sest see selgub hanke võitja kinnitamisel. Ta lisas, et rahvusvahelise hanke tulemusel soovivad nad saada soovitud kvaliteedi ja võimekustega laeva võimalikult soodsa hinnaga.

Transpordiamet kuulutab esialgse ajakava järgi välja uue laeva ehituse riigihanke selle aasta lõpus. Järgmise aasta teises pooles peaks projekt valmima ja seejärel algab uue laeva ehitus.

Lääneranna sõnul ehitatakse ja katsetatakse laeva ligi kaks aastat, enne kui 2024. aastal liinile tuleb.

Uus laev on plaanis osta Saaremaa ja Hiiumaa parvlaevaühenduse arendamiseks, ühendust suursaarte ja mandri vahel peetakse tavaliselt nelja laevaga. Majandus- ja taristuminister Taavi Aas on varem öelnud, et uus laev parandab laevaühendust ning võimaldab teenindada rohkem reisijaid.

Laev saab sarnaselt Tõlluga olema hübriidlaev ja ehitatakse eeldusel, et tulevikus oleks võimalik kasutada sõitmisel akudesse laetud energiat, mille laadimine toimub kaldavooluvõrgu kaudu.