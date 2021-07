Küsitlus: EKRE toetajad näevad piirangute lubatavust teistest erinevalt

Sotsiaaldemokraatlikusse Erakonda (SDE) kuuluva riigikogu liikme Raimond Kaljulaidi tellimusel valminud uuringu kohaselt leiab 69 protsenti Eesti inimestest, et vaktsineeritud peavad olema osadest piirangutest vabastatud - näiteks võivad vaktsiinisüsti saanud inimesed külastada avalikke üritusi, käia kohvikus või reisida. 27 protsenti vastanutest ei pea seda õigeks, teatas SDE pressiteenistus.

Kõige tugevamalt on vaktsineerimise läbi teinud inimestele vähemate piirangute kehtestamise poolt Reformierakonna valijad, kellest 90 protsenti pooldab seda põhimõtet. Samal seisukohal on ka valdav enamus Isamaa, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja Eesti 200 toetajatest.

Keskerakonna toetajaskonnas on inimeste erineva kohtlemise pooldajaid pisut vähem kui kõigi vastanute seas, kuid sellegipoolest on keskpartei toetajate seas kaks korda enam neid, kes peavad vaktsineerimise staatusest sõltuvaid piiranguid põhjendatuks.

Teistest erakondadest eristub selgelt EKRE, kelle toetajaskonnas on pisut enam neid inimesi, kelle meelest peaks piirangud olema kõigile võrdsed. Sel seisukohal on 51 protsenti EKRE toetajatest samal ajal kui 47 protsenti on seda meelt, et vaktsineeritutele peab olema vähem piiranguid.

Küsitlusest selgus ka tugev seos vastajate haridustaseme ning suhtumise vahel piirangutesse. Põhiharidusega vastajatest pooldab piirangute sidumist vaktsineerimisega 42%, kõrgharidusega vastajatest aga 74%.

"Neid numbreid vaadates tuleb tõdeda, et erakonnad tunnevad oma valijaid hästi. EKRE ongi olnud piirangute suhtes kõige kriitilisem. Reformierakonna poliitikud on aga enim nõudnud vabadusi vaktsineeritutele. Keskerakond on püüdnud kuidagi laveerida nende kahe seisukoha vahel, tunnetades, et nende valijate seas on siiski arvestataval määral neid, kes ei soovi, et inimesi koheldakse erinevalt. Ning nende numbrite valguses on selge ka see, miks eriti Reformierakonna toetajatele oli sedavõrd pettumust valmistav, et maskikohustus ühistranspordis kehtib ühtviisi kõigile," ütles Kaljulaid SDE pressiteate vahendusek.

Uuringu viis juuli lõpus läbi uuringufirma Norstat ning sellele vastas 1000 inimest.